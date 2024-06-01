Во Львовской области пострадали три объекта энергетической инфраструктуры
Во Львовской области Украины три объекта критической энергоинфраструктуры пострадали минувшей ночью. Об этом сообщила Львовская областная военная администрация в телеграм-канале.
Отмечается, что разрушения объектов произошли во время воздушной тревоги, которая длилась с 03:29 до 06:10. В сообщении говорится, что никто не пострадал.
Ранее Life.ru сообщал, что на территории Украины повреждены две тепловые электростанции. Оборудование получило серьёзные повреждения, техники пытаются восстановить их работу. А в Винницкой области загорелся объект критической инфраструктуры. Также была информация, что минимум в трёх областях Украины зафиксировали удары по энергообъектам.
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