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1 июня, 09:17

Во Львовской области пострадали три объекта энергетической инфраструктуры

Во Львовской области Украины три объекта критической энергоинфраструктуры пострадали минувшей ночью. Об этом сообщила Львовская областная военная администрация в телеграм-канале.

Отмечается, что разрушения объектов произошли во время воздушной тревоги, которая длилась с 03:29 до 06:10. В сообщении говорится, что никто не пострадал.

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Ранее Life.ru сообщал, что на территории Украины повреждены две тепловые электростанции. Оборудование получило серьёзные повреждения, техники пытаются восстановить их работу. А в Винницкой области загорелся объект критической инфраструктуры. Также была информация, что минимум в трёх областях Украины зафиксировали удары по энергообъектам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Николай Рюмин
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