Во Львовской области пострадали три объекта энергетической инфраструктуры

Во Львовской области Украины три объекта критической энергоинфраструктуры пострадали минувшей ночью. Об этом сообщила Львовская областная военная администрация в телеграм-канале.

Отмечается, что разрушения объектов произошли во время воздушной тревоги, которая длилась с 03:29 до 06:10. В сообщении говорится, что никто не пострадал.