"Пари НН" обыграл "Арсенал" в ответном стыковом матче и сохранил место в РПЛ

Футболисты нижегородского "Пари НН" обыграли тульский "Арсенал" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В команде победителей отметился Кирилл Боженов (18-я минута), а на 58-й минуте мяч в собственные ворота забил игрок "Арсенала" Эрвинг Ботака-Иобома. Напомним, первая игра завершилась победой тульского клуба со счётом 2:1. Таким образом, по итогам двух стыковых матчей "Пари НН" одержал победу и тем самым сохранил место в элитном дивизионе чемпионата России.