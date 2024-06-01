"Пари НН" обыграл "Арсенал" в ответном стыковом матче и сохранил место в РПЛ
Фрагмент ответного стыкового матча за право играть в РПЛ между "Арсеналом" и "Пари НН". Обложка © VK / ФК "Пари Нижний Новгород"
Футболисты нижегородского "Пари НН" обыграли тульский "Арсенал" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
В команде победителей отметился Кирилл Боженов (18-я минута), а на 58-й минуте мяч в собственные ворота забил игрок "Арсенала" Эрвинг Ботака-Иобома. Напомним, первая игра завершилась победой тульского клуба со счётом 2:1. Таким образом, по итогам двух стыковых матчей "Пари НН" одержал победу и тем самым сохранил место в элитном дивизионе чемпионата России.
Ранее сообщалось, что впервые в РПЛ вышел тольяттинский "Акрон", по сумме двух стыковых матчей оказавшийся сильнее "Урала" (2:0, 1:2). Кстати, после проигрыша в первой игре екатеринбургский клуб уволил главного тренера Виктора Гончаренко. "Урал" выступал в РПЛ с 2013 года.