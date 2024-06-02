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1 июня, 22:48

Лавров выразил соболезнования в связи со смертью полярника Чилингарова

Лавров: В лице Чилингарова российские дипломаты потеряли наставника и друга

Полярный исследователь, депутат Госдумы Артур Чилингаров. Обложка © Официальный сайт Государственной думы

Полярный исследователь, депутат Госдумы Артур Чилингаров. Обложка © Официальный сайт Государственной думы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования родным и близким скончавшегося депутата Госдумы, полярного исследователя и "доброго товарища, наставника и друга" российских дипломатов Артура Чилингарова. Его слова опубликованы в телеграм-канале МИД РФ.

"Талантливый учёный, маститый полярник, Артур Николаевич внёс неоценимый личный вклад в упрочение авторитета и позиций России в Арктике и Антарктике. Ещё с 1980-х годов принимал активное участие в реализации внешнеполитических интересов страны, а в 2012 году стал специальным представителем Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике", — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также высоко оценил законотворческую деятельность Чилингарова и его общественную работу, в частности по линии Русского географического общества. По словам министра, благодаря своему "мужеству, патриотизму, беззаветной преданности делу всей жизни" исследователь пользовался непререкаемым авторитетом среди коллег и был по праву отмечен государственными наградами.

"Уход из жизни А.Н. Чилингарова — тяжёлая потеря для отечественной науки. <...> Артур Николаевич прожил большую, богатую на события жизнь. Память о нём навсегда останется в наших сердцах. Прошу принять слова сочувствия и поддержки", — заключил Лавров.

Названы дата и место прощания с Артуром Чилингаровым
Названы дата и место прощания с Артуром Чилингаровым

Ранее Life.ru писал, что депутат Госдумы, полярный исследователь Артур Чилингаров скончался в возрасте 84 лет. Сообщалось, что это случилось после продолжительной и тяжёлой болезни. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования родным и близким умершего. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер и полярник многие годы дружили и очень хорошо знали друг друга.

Лариса Сафронова
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