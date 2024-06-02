Лавров выразил соболезнования в связи со смертью полярника Чилингарова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования родным и близким скончавшегося депутата Госдумы, полярного исследователя и "доброго товарища, наставника и друга" российских дипломатов Артура Чилингарова. Его слова опубликованы в телеграм-канале МИД РФ.

"Талантливый учёный, маститый полярник, Артур Николаевич внёс неоценимый личный вклад в упрочение авторитета и позиций России в Арктике и Антарктике. Ещё с 1980-х годов принимал активное участие в реализации внешнеполитических интересов страны, а в 2012 году стал специальным представителем Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике", — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также высоко оценил законотворческую деятельность Чилингарова и его общественную работу, в частности по линии Русского географического общества. По словам министра, благодаря своему "мужеству, патриотизму, беззаветной преданности делу всей жизни" исследователь пользовался непререкаемым авторитетом среди коллег и был по праву отмечен государственными наградами.

"Уход из жизни А.Н. Чилингарова — тяжёлая потеря для отечественной науки. <...> Артур Николаевич прожил большую, богатую на события жизнь. Память о нём навсегда останется в наших сердцах. Прошу принять слова сочувствия и поддержки", — заключил Лавров.