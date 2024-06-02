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2 июня, 09:19

В возрасте 84 лет умерла заслуженная артистка России Инна Алабина

Инна Алабина. Обложка © Telegram / Театр Вахтангова. Все тут 100

Инна Алабина. Обложка © Telegram / Театр Вахтангова. Все тут 100

Заслуженная артистка России Инна Алабина скончалась на 85-м году жизни. О смерти актрисы сообщил Театр им. Евгения Вахтангова в своём телеграм-канале.

"Не стало заслуженной артистки России, человека, посвятившего всю свою жизнь Вахтанговской сцене,Инны Ильиничны Алабиной (25.07.193902.06.2024)", — говорится в сообщении.

Коллеги отметили сочетание хрупкой женственности и озорного юношеского задора актрисы, которые помогали ей во многих образах. О дате и месте прощания сообщат позже.

Алабина известна больше как театральная актриса, но также она снималась в кино, в том числе в "Принцессе Турандот", "Иркутской истории", "Треугольнике".

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Ранее Life.ru сообщал о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Она долгое время боролась с раком головного мозга. Накануне в Москве состоялось прощание с артисткой и её похороны.

Николай Рюмин
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