В возрасте 84 лет умерла заслуженная артистка России Инна Алабина

Заслуженная артистка России Инна Алабина скончалась на 85-м году жизни. О смерти актрисы сообщил Театр им. Евгения Вахтангова в своём телеграм-канале.

"Не стало заслуженной артистки России, человека, посвятившего всю свою жизнь Вахтанговской сцене, — Инны Ильиничны Алабиной (25.07.1939 – 02.06.2024)", — говорится в сообщении.

Коллеги отметили сочетание хрупкой женственности и озорного юношеского задора актрисы, которые помогали ей во многих образах. О дате и месте прощания сообщат позже.

Алабина известна больше как театральная актриса, но также она снималась в кино, в том числе в "Принцессе Турандот", "Иркутской истории", "Треугольнике".