Собиравший донаты для ВСУ экс-студент МГУ отказался возвращаться на Украину

Бывший студент Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова уроженец Одессы Сергей Гулько, собиравший донаты для ВСУ и уехавший за границу, заявил, что не намерен возвращаться на Украину. Он намерен продолжить учёбу и получить диплом врача.

Как сообщал Life.ru, студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько был арестован за сбор средств для ВСУ. Кроме того, парень интересовался порядком вступления в ряды украинской армии. После того как противозаконная деятельность Гулько вскрылась, его отчислили из вуза. Украинцу дали три дня на отъезд из России. Примечательно, что у Гулько есть действующий паспорт гражданина Незалежной, однако заявление на получение гражданства РФ он не подавал.