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2 июня, 09:31

Собиравший донаты для ВСУ экс-студент МГУ отказался возвращаться на Украину

Бывший студент Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова уроженец Одессы Сергей Гулько, собиравший донаты для ВСУ и уехавший за границу, заявил, что не намерен возвращаться на Украину. Он намерен продолжить учёбу и получить диплом врача.

"В ближайшее время нет планов вернуться на Украину", — отметил Гулько в беседе с РИА "Новости".

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Как сообщал Life.ru, студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько был арестован за сбор средств для ВСУ. Кроме того, парень интересовался порядком вступления в ряды украинской армии. После того как противозаконная деятельность Гулько вскрылась, его отчислили из вуза. Украинцу дали три дня на отъезд из России. Примечательно, что у Гулько есть действующий паспорт гражданина Незалежной, однако заявление на получение гражданства РФ он не подавал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mzabarovsky

Никита Осипов
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