Экс-губернатор Югры Наталья Комарова может стать сенатором от региона
Врио губернатора Югры Кухарук предложит Комаровой стать сенатором от региона
Наталья Комарова. Обложка © Telegram / Наталья Комарова
Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук предложит экс-главе региона Наталье Комаровой занять место сенатора от субъекта. Выступая на церемонии официального представления в Ханты-Мансийске, чиновник выразил уверенность в том, что она справится с поставленными задачами.
"Я уверен, что её знания, опыт, мудрость пойдут на пользу всем нам, в том числе для реализации тех задач, которые являются как для округа, так и для страны первоочередными", — сказал Кухарук.
Напомним, 30 мая Наталья Комарова сообщила об уходе с поста губернатора ХМАО. Чиновник занимала его с 2010 года и была единственной женщиной – главой региона в России. Президент Владимир Путин предложил занять её место мэру Тюмени Руслану Кухаруку. В Кремле подчёркивали, что глава государства высоко оценивает работу потенциального сенатора.