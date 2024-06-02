Экс-губернатор Югры Наталья Комарова может стать сенатором от региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук предложит экс-главе региона Наталье Комаровой занять место сенатора от субъекта. Выступая на церемонии официального представления в Ханты-Мансийске, чиновник выразил уверенность в том, что она справится с поставленными задачами.

"Я уверен, что её знания, опыт, мудрость пойдут на пользу всем нам, в том числе для реализации тех задач, которые являются как для округа, так и для страны первоочередными", — сказал Кухарук.