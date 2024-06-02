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Регион
2 июня, 09:53

Экс-губернатор Югры Наталья Комарова может стать сенатором от региона

Врио губернатора Югры Кухарук предложит Комаровой стать сенатором от региона

Наталья Комарова. Обложка © Telegram / Наталья Комарова

Наталья Комарова. Обложка © Telegram / Наталья Комарова

Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук предложит экс-главе региона Наталье Комаровой занять место сенатора от субъекта. Выступая на церемонии официального представления в Ханты-Мансийске, чиновник выразил уверенность в том, что она справится с поставленными задачами.

"Я уверен, что её знания, опыт, мудрость пойдут на пользу всем нам, в том числе для реализации тех задач, которые являются как для округа, так и для страны первоочередными", — сказал Кухарук.

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Напомним, 30 мая Наталья Комарова сообщила об уходе с поста губернатора ХМАО. Чиновник занимала его с 2010 года и была единственной женщиной – главой региона в России. Президент Владимир Путин предложил занять её место мэру Тюмени Руслану Кухаруку. В Кремле подчёркивали, что глава государства высоко оценивает работу потенциального сенатора.

Матвей Константинов
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