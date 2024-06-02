Раскрыт график Путина на ближайшую неделю
Путин на предстоящей неделе поучаствует в серии мероприятий под эгидой ПМЭФ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Раскрыты детали графика президента России Владимира Путина на предстоящую неделю. Лидер страны отправится в Северную столицу, где примет участие в серии мероприятий под эгидой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Путин на предстоящей неделе поучаствует в серии мероприятий под эгидой ПМЭФ. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
7 июня состоится пленарное заседание форума, которое ждут не только в России, но и во всём мире. Речь на мероприятии пойдёт в том числе о возросшем давлении со стороны Запада.
Кроме того, на предстоящей неделе президент проведёт встречу с Правительством РФ.
Напомним, 27-й ПМЭФ проведут с 5 по 8 июня в Петербурге. Участие в нём подтвердили 136 стран и территорий. Городские власти и службы приступили к активной подготовке к мероприятию. Упор делается на облагораживание территорий, которые прилегают к основным площадкам, где будет проводиться мероприятие, и приведение дорог в надлежащее состояние. Основная тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста".