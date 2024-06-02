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Регион
2 июня, 11:52

Раскрыт график Путина на ближайшую неделю

Путин на предстоящей неделе поучаствует в серии мероприятий под эгидой ПМЭФ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Раскрыты детали графика президента России Владимира Путина на предстоящую неделю. Лидер страны отправится в Северную столицу, где примет участие в серии мероприятий под эгидой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Путин на предстоящей неделе поучаствует в серии мероприятий под эгидой ПМЭФ. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

7 июня состоится пленарное заседание форума, которое ждут не только в России, но и во всём мире. Речь на мероприятии пойдёт в том числе о возросшем давлении со стороны Запада.

Кроме того, на предстоящей неделе президент проведёт встречу с Правительством РФ.

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Напомним, 27-й ПМЭФ проведут с 5 по 8 июня в Петербурге. Участие в нём подтвердили 136 стран и территорий. Городские власти и службы приступили к активной подготовке к мероприятию. Упор делается на облагораживание территорий, которые прилегают к основным площадкам, где будет проводиться мероприятие, и приведение дорог в надлежащее состояние. Основная тема форума"Основа многополярности — формирование новых центров роста".

Дарья Нарыкова
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