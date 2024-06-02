Раскрыт график Путина на ближайшую неделю

Раскрыты детали графика президента России Владимира Путина на предстоящую неделю. Лидер страны отправится в Северную столицу, где примет участие в серии мероприятий под эгидой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

7 июня состоится пленарное заседание форума, которое ждут не только в России, но и во всём мире. Речь на мероприятии пойдёт в том числе о возросшем давлении со стороны Запада.