Появилось жуткое видео обрушения огромного здания в Стамбуле
Спасатели завершили работы на руинах дома в Стамбуле, спасено восемь человек
В Сети появилось видео момента обрушения многоквартирного дома в стамбульском районе Кючюкчекмедже. Судя по нему, огромное здание упало прямо на дорогу, переполненную автомобилями. Некоторые прохожие смогли спрятаться за автобусом.
Момент обрушения жилого дома в Стамбуле. Видео © X / Ersoy Dede
Тем временем в управлении губернатора провинции Стамбул сообщили о завершении поисково-спасательной операции. Согласно итоговым данным, погиб один человек, пострадало восемь. Под завалами никого не осталось, однако экстренные службы продолжат исследовать место трагедии, чтобы исключить обратное.
Министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявил, что, по предварительным данным, к зданию незаконно пристроили полтора этажа. Именно это могло стать причиной обрушения.
Напомним, утром 2 июня в Стамбуле обрушился многоквартирный дом. На место оперативно прибыли экстренные службы, их работа и спасение одного из выживших попали на видео. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Один человек погиб.