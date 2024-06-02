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2 июня, 12:55

Появилось жуткое видео обрушения огромного здания в Стамбуле

Спасатели завершили работы на руинах дома в Стамбуле, спасено восемь человек

В Сети появилось видео момента обрушения многоквартирного дома в стамбульском районе Кючюкчекмедже. Судя по нему, огромное здание упало прямо на дорогу, переполненную автомобилями. Некоторые прохожие смогли спрятаться за автобусом.

Момент обрушения жилого дома в Стамбуле. Видео © X / Ersoy Dede

Тем временем в управлении губернатора провинции Стамбул сообщили о завершении поисково-спасательной операции. Согласно итоговым данным, погиб один человек, пострадало восемь. Под завалами никого не осталось, однако экстренные службы продолжат исследовать место трагедии, чтобы исключить обратное.

Министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявил, что, по предварительным данным, к зданию незаконно пристроили полтора этажа. Именно это могло стать причиной обрушения.

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Напомним, утром 2 июня в Стамбуле обрушился многоквартирный дом. На место оперативно прибыли экстренные службы, их работа и спасение одного из выживших попали на видео. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Один человек погиб.

Обложка ©

X / İstanbul İtfaiyesi

Матвей Константинов
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