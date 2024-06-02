Появилось жуткое видео обрушения огромного здания в Стамбуле

В Сети появилось видео момента обрушения многоквартирного дома в стамбульском районе Кючюкчекмедже. Судя по нему, огромное здание упало прямо на дорогу, переполненную автомобилями. Некоторые прохожие смогли спрятаться за автобусом.

Момент обрушения жилого дома в Стамбуле. Видео © X / Ersoy Dede

Тем временем в управлении губернатора провинции Стамбул сообщили о завершении поисково-спасательной операции. Согласно итоговым данным, погиб один человек, пострадало восемь. Под завалами никого не осталось, однако экстренные службы продолжат исследовать место трагедии, чтобы исключить обратное.