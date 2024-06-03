Экс-адвокат Бута назвал максимальный срок, который грозит Трампу
Экс-адвокат Бута Тарасов заявил, что Трампу грозит максимум 20 лет тюрьмы
Признанному виновным в подлоге финансовых документов компании Trump Organization 45-му президенту Соединённых Штатов максимально грозит 20 лет тюремного заключения. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал представлявший интересы Виктора Бута адвокат Алексей Тарасов.
"Максимальное наказание у Дональда Трампа составляет 20 лет за преступления такого рода (New York Class E felony). Обсуждаемая цифра в 136 лет относится к суммированию потенциальных максимальных сроков по каждому из пунктов, что на практике маловероятно", — заявил Тарасов.
Напомним, 30 мая Нью-Йоркский суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Впоследствии предприниматель назвал это решение позором, а потом допустил, что его могут посадить в тюрьму.
Flickr / Trump White House Archived