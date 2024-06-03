Экс-адвокат Бута назвал максимальный срок, который грозит Трампу

Признанному виновным в подлоге финансовых документов компании Trump Organization 45-му президенту Соединённых Штатов максимально грозит 20 лет тюремного заключения. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал представлявший интересы Виктора Бута адвокат Алексей Тарасов.

"Максимальное наказание у Дональда Трампа составляет 20 лет за преступления такого рода (New York Class E felony). Обсуждаемая цифра в 136 лет относится к суммированию потенциальных максимальных сроков по каждому из пунктов, что на практике маловероятно", — заявил Тарасов.