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2 июня, 23:58

Экс-адвокат Бута назвал максимальный срок, который грозит Трампу

Экс-адвокат Бута Тарасов заявил, что Трампу грозит максимум 20 лет тюрьмы

Признанному виновным в подлоге финансовых документов компании Trump Organization 45-му президенту Соединённых Штатов максимально грозит 20 лет тюремного заключения. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал представлявший интересы Виктора Бута адвокат Алексей Тарасов.

"Максимальное наказание у Дональда Трампа составляет 20 лет за преступления такого рода (New York Class E felony). Обсуждаемая цифра в 136 лет относится к суммированию потенциальных максимальных сроков по каждому из пунктов, что на практике маловероятно", — заявил Тарасов.

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Напомним, 30 мая Нью-Йоркский суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Впоследствии предприниматель назвал это решение позором, а потом допустил, что его могут посадить в тюрьму.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Алексей Соловьёв
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