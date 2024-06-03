В сети магазинов "Верный" произошёл масштабный сбой из-за кибератаки

В системе сети магазинов "Верный" наблюдается крупный сбой. Терминалы не принимают банковские карты для оплаты, официальный сайт обрушен, а мобильное приложение недоступно, пишет "SHOT Проверка".

Представители сети универсамов сообщили, что причиной всему является хакерская атака, из-за которой начали сбоить несколько IT-систем, а остальные продолжают работать с перебоями. Уже три дня в магазинах нельзя оплачивать покупки банковской картой, а интернет-ресурсы остаются недоступными.