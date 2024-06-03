В сети магазинов "Верный" произошёл масштабный сбой из-за кибератаки
Товары в магазинах "Верный" из-за сбоя можно оплачивать только наличными
В системе сети магазинов "Верный" наблюдается крупный сбой. Терминалы не принимают банковские карты для оплаты, официальный сайт обрушен, а мобильное приложение недоступно, пишет "SHOT Проверка".
Представители сети универсамов сообщили, что причиной всему является хакерская атака, из-за которой начали сбоить несколько IT-систем, а остальные продолжают работать с перебоями. Уже три дня в магазинах нельзя оплачивать покупки банковской картой, а интернет-ресурсы остаются недоступными.
Покупателям в качестве альтернативы был предложен наличный расчёт. Клиенты магазина также рассказали, что перестала работать карта лояльности, а скидка с "жёлтых ценников" более не учитывается при оплате, поэтому все товары продают по полной стоимости.
Ранее масштабный сбой в системе пришлось пережить компании СДЭК. Из-за неполадок клиенты не могли получать и отправлять посылки. Причиной обрушения стала кибератака, ответственность за которую на себя взяла хакерская группировка Head Mare.
ТАСС / Александр Артеменков