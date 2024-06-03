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3 июня, 11:13

В Росавиации заявили о снятии ограничений на работу аэропорта Казани

Ограничения на работу аэропорта Казани сняты, она продолжается в штатном режиме. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Росавиации.

"В 13:00 мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли семь воздушных судов", — сказано в тексте публикации.

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Ранее в Росавиации сообщили о введении ограничений в работу аэропорта в Казани. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Аналогичные ограничения вводились и 31 мая из-за воздушной тревоги в городе, где был сбит украинский беспилотник.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Issarawat Tattong

Владимир Озеров
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