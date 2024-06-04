Глава РСПП Шохин призвал снизить количество ступеней новой шкалы НДФЛ до трёх
Прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которую предлагает ввести российский кабмин, состоит из слишком большого количества ступеней. Такое мнение выразил руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, предложивший снизить количество ставок в новой системе налогообложения и ограничить её верхний предел значением в 18%.
Президент РСПП полагает, что пять разных ставок НДФЛ — это слишком много, хотя он согласен с тем, что прогрессивная структура должна быть принята.
"Но такая длинная шкала с достаточно высокой предельной ставкой будет способствовать усложнению администрирования и уходу граждан с высокими доходами в серую зону, что приведёт к размытию налоговой базы", — рассказал он в беседе с РБК.
Президент союза предложил компромиссный вариант — снизить количество ставок, а верхний лимит налогообложения ограничить уровнем в 18%. В его видении шкала НДФЛ могла бы выглядеть следующим образом:
- 13% — при доходах до 5 млн руб. в год;
- 15% — при доходах от 5 млн до 50 млн руб. в год;
- 18% — при доходах свыше 50 млн руб. в год.
Напомним, что на прошлой неделе Министерство финансов внесло на рассмотрение пакет предложений по модернизации системы налогообложения. Предусматривается внедрение шкалы НДФЛ из пяти ступеней, где рост фискальной нагрузки затронет только тех, чьи доходы начинаются от 200 тысяч рублей ежемесячно, а для остальных граждан она останется на уровне 13%. Многие смотрят на инициативу с энтузиазмом, её оценили и в Кремле, назвав востребованной. Вырученные с изменений средства будут направлены на развитие образовательных и медицинских учреждений.
ТАСС / Михаил Терещенко