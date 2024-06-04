Лавров назвал США полицейским государством после ситуации с Риттером
Не выпустив ветерана американской разведки и бывшего инспектора ООН Скотта Риттера из США для посещения Петербургского экономического форума (ПМЭФ), Вашингтон доказал, что превратился в полицейское государство. Такое заявление сделал руководитель российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции.
"Это просто ещё один пример в добавлении к многочисленным, которые подтверждают, что США, называющие себя лидером демократии всего мира, давно уже стали полицейским государством", — констатировал глава российской дипломатии.
Напомним, сегодня Риттеру не позволили вылететь в Россию, где он собирался посетить Северную столицу и, в частности, ПМЭФ. В аэропорту Нью-Йорка у него забрали паспорт и вывели на выход из воздушной гавани. Сам он утверждает, что ситуация была срежиссирована Вашингтоном. В Кремле прокомментировали происшествие, заявив, что Штаты в очередной раз подтвердили, что являются враждебной для Российской Федерации страной.
Telegram / МИД России