Лавров назвал США полицейским государством после ситуации с Риттером

Не выпустив ветерана американской разведки и бывшего инспектора ООН Скотта Риттера из США для посещения Петербургского экономического форума (ПМЭФ), Вашингтон доказал, что превратился в полицейское государство. Такое заявление сделал руководитель российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции.

"Это просто ещё один пример в добавлении к многочисленным, которые подтверждают, что США, называющие себя лидером демократии всего мира, давно уже стали полицейским государством", — констатировал глава российской дипломатии.