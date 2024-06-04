В Британии назвали истинную причину дипломатических "гастролей" Зеленского
Эксперт Меркурис: Зеленский покинул Украину из-за сложной обстановки в Киеве
Причиной отъезда Владимира Зеленского с Украины и его дипломатических визитов в другие страны стала очень сложная обстановка в Киеве. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего видеоблога на YouTube.
"Можно было бы предположить, что у Зеленского много проблем, которые сейчас должны держать его в Киеве, но он, как это водится, оказавшись в сложной ситуации в украинской столице, решает отправиться в другие страны", — отметил эксперт.
Меркурис добавил, что теми же соображениями объясняется недавняя поездка Зеленского в Сингапур и на Филиппины. Также он предположил, что бывший юморист надеется в ходе своих визитов вовлечь страны региона в противостояние с Россией на своей стороне.
Напомним, 2 июня стало известно о том, что Зеленский посетил форум по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, где у него состоялась встреча с главой Минобороны США Ллойдом Остином. На следующий день он прилетел в Манилу — столицу Филиппин, чтобы встретиться с лидером государства Фердинандом Маркосом. Их разговор, вероятно, прошёл не вполне так, как надеялся Зеленский, — по итогу беседы филиппинский лидер напомнил ему, что исход украинского конфликта должен быть не таким, как хочется Киеву, а таким, чтобы удовлетворить весь мир.
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