В Британии назвали истинную причину дипломатических "гастролей" Зеленского

Причиной отъезда Владимира Зеленского с Украины и его дипломатических визитов в другие страны стала очень сложная обстановка в Киеве. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего видеоблога на YouTube.

"Можно было бы предположить, что у Зеленского много проблем, которые сейчас должны держать его в Киеве, но он, как это водится, оказавшись в сложной ситуации в украинской столице, решает отправиться в другие страны", — отметил эксперт.