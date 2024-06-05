Байден утешит Зеленского двумя встречами после отказа посещать "мирный саммит"

Президент Соединённых Штатов Джо Байден дважды встретится с Владимиром Зеленским во время своего турне по странам Европы. Об этом заявил помощник американского лидера Джейк Салливан в беседе с журналистами в самолёте главы Белого дома.

Первые переговоры политиков состоятся во Франции в рамках памятных мероприятий по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии. Далее президент США отправится в Италию на саммит "Большой семёрки", где его также будет поджидать Зеленский.