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5 июня, 02:52

Байден утешит Зеленского двумя встречами после отказа посещать "мирный саммит"

Байден проведёт две встречи с Зеленским в Европе

Президент Соединённых Штатов Джо Байден дважды встретится с Владимиром Зеленским во время своего турне по странам Европы. Об этом заявил помощник американского лидера Джейк Салливан в беседе с журналистами в самолёте главы Белого дома.

Первые переговоры политиков состоятся во Франции в рамках памятных мероприятий по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии. Далее президент США отправится в Италию на саммит "Большой семёрки", где его также будет поджидать Зеленский.

"[У Байдена] будет возможность встретиться с Зеленским и обсудить с ним положение дел на Украине и то, как мы можем продолжать и углублять нашу поддержку", — добавил Салливан.

Зеленский заявил, что ещё надеется на участие Байдена в конференции по Украине
Зеленский заявил, что ещё надеется на участие Байдена в конференции по Украине

Напомним, что после прошлой встречи Байдена и Зеленского в декабре прошлого года рейтинг американского лидера рухнул и установил новый антирекорд. Следующее рандеву должно было состояться на "мирном саммите" по Украине в Швейцарии, но президент США отказался от участия в конференции, чем сильно опечалил бывшего комика.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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