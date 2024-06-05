В шести районах Петербурга на время ПМЭФ запретили езду на электросамокатах
В Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном районах Санкт-Петербурга запретили езду на электросамокатах. Такая мера будет действовать на весь срок проведения ПМЭФ-2024.
Кроме того, в Северной столице до 8 июня будут действовать некоторые ограничения дорожного движения, отмечает телеканал "Санкт-Петербург". До воскресенья будет нельзя проезжать по нескольким участкам Стартовой, Домодедовской и Внуковской улиц, а проезжую часть дороги до аэропорта сузили, как и пересечение Киевского шоссе с Красносельским, Петербургского с Витебским проспектом и Пулковское шоссе у съезда на Петербургское. Кроме того, с 5 по 9 июня грузовым транспортным средствам нельзя проезжать по определённым участкам Витебского проспекта, Петербургского и Пулковского шоссе.
Напомним, что в Петербурге начинается 27-й ПМЭФ. Мероприятие посетят представители 136 стран и территорий, из них 45 делегатов высокого уровня и даже первые лица государств. Основная тема форума известна уже достаточно давно: "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит на ПМЭФ 7 июня и уделит часть своей речи украинскому конфликту.
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