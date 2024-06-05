В шести районах Петербурга на время ПМЭФ запретили езду на электросамокатах

Кроме того, в Северной столице до 8 июня будут действовать некоторые ограничения дорожного движения, отмечает телеканал "Санкт-Петербург". До воскресенья будет нельзя проезжать по нескольким участкам Стартовой, Домодедовской и Внуковской улиц, а проезжую часть дороги до аэропорта сузили, как и пересечение Киевского шоссе с Красносельским, Петербургского с Витебским проспектом и Пулковское шоссе у съезда на Петербургское. Кроме того, с 5 по 9 июня грузовым транспортным средствам нельзя проезжать по определённым участкам Витебского проспекта, Петербургского и Пулковского шоссе.