У News Media на ПМЭФ появился стенд со стильным ковром и красной кнопкой
Стенд News Media на ПМЭФ. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
В Санкт-Петербурге наносят финальные штрихи перед открытием 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). News Media обзавёлcя собственным стендом на мероприятии, который отражает разные грани деятельности холдинга.
Стенд News Media на ПМЭФ. Видео © Life.ru / Андрей Тишин
Напомним, что 27-й ПМЭФ будет проходить с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. В нём примут участие представители 136 стран и территорий. Город делает последние приготовления перед началом. Главной темой форума станет: "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума в пятницу, 7 июня. Российский лидер даст свою оценку состоянию российской экономики, а также её функционированию в контексте спецоперации.