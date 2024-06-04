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4 июня, 14:47

У News Media на ПМЭФ появился стенд со стильным ковром и красной кнопкой

Стенд News Media на ПМЭФ. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Стенд News Media на ПМЭФ. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

В Санкт-Петербурге наносят финальные штрихи перед открытием 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). News Media обзавёлcя собственным стендом на мероприятии, который отражает разные грани деятельности холдинга.

Стенд News Media на ПМЭФ. Видео © Life.ru / Андрей Тишин

  • Уютный ковёр на стенде News Media на ПМЭФ. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    Уютный ковёр на стенде News Media на ПМЭФ. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • Наш уютный ковёр вблизи на стенде News Media на ПМЭФ. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    Наш уютный ковёр вблизи на стенде News Media на ПМЭФ. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • Грозная красная кнопка на стенде News Media на ПМЭФ. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    Грозная красная кнопка на стенде News Media на ПМЭФ. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • Стильный плакат на стенде News Media на ПМЭФ. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    Стильный плакат на стенде News Media на ПМЭФ. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • Другие стильные плакаты на стенде News Media на ПМЭФ. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    Другие стильные плакаты на стенде News Media на ПМЭФ. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • Познавательный монитор на стенде News Media на ПМЭФ. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    Познавательный монитор на стенде News Media на ПМЭФ. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Уютный ковёр на стенде News Media на ПМЭФ. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

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Напомним, что 27-й ПМЭФ будет проходить с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. В нём примут участие представители 136 стран и территорий. Город делает последние приготовления перед началом. Главной темой форума станет: "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума в пятницу, 7 июня. Российский лидер даст свою оценку состоянию российской экономики, а также её функционированию в контексте спецоперации.

"Сладкие мальчики" выучили слово "инфляция" и ищут "мамочек" для сопровождения на ПМЭФ. Дорого.
"Сладкие мальчики" выучили слово "инфляция" и ищут "мамочек" для сопровождения на ПМЭФ. Дорого.
Владимир Озеров
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