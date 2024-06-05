Байден прилетел во Францию на юбилей высадки в Нормандии
Байден прилетел во Францию. Обложка © ТАСС / EPA / JULIEN DE ROSA
Президент США Джо Байден прилетел во Францию в рамках трёхдневного визита по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Самолёт американского лидера приземлился в аэропорту Орли, там его встретила делегация во главе с премьер-министром Габриэлем Атталем.
"Президент Соединённых Штатов приземлился в аэропорту Орли около Парижа", — говорится в сообщении агентства Франс Пресс.
Но не только ради праздника Байден решил посетить Париж. В рамках визита у главы США запланированы переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Кроме того, в это время в стране будет находиться и Зеленский, но о встрече с ним разговоров пока не было.
Напомним, организаторы мероприятия в честь 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии сообщили, что пригласили на торжество 6 июня 2024 года российскую делегацию. Однако в её состав не вошёл президент РФ Владимир Путин. При этом в российское посольство и МИД РФ приглашений на церемонию не присылали. Позже Париж заявил, что от присутствия представителей России решили отказаться.