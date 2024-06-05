Байден прилетел во Францию на юбилей высадки в Нормандии

Президент США Джо Байден прилетел во Францию в рамках трёхдневного визита по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Самолёт американского лидера приземлился в аэропорту Орли, там его встретила делегация во главе с премьер-министром Габриэлем Атталем.

Но не только ради праздника Байден решил посетить Париж. В рамках визита у главы США запланированы переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Кроме того, в это время в стране будет находиться и Зеленский, но о встрече с ним разговоров пока не было.