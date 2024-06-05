На Украине придумали, как с помощью женщин призвать ещё больше мужчин на фронт

На Украине предложили набирать женщин для работы в территориальных центрах комплектования (ТЦК — украинские военкоматы), что позволит освободить больше мужчин для службы в боевых подразделениях на фронте. Соответствующее предложение опубликовала вице-премьер Незалежной Ирина Верещук в личном телеграм-канале.

"В соцсетях прочитала, что в приложении "Резерв+" обновили данные 180 тысяч военнообязанных женщин. Вот вам отличные кадры для системы территориальных центров комплектования, включая руководящие должности. Усиленный набор женщин для работы в территориальные центры комплектования может высвободить мужчин для службы в боевых частях", — говорится в её посте.