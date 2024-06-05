На Украине придумали, как с помощью женщин призвать ещё больше мужчин на фронт
Вице-премьер Украины Верещук призвала набирать женщин на службу в ТЦК
На Украине предложили набирать женщин для работы в территориальных центрах комплектования (ТЦК — украинские военкоматы), что позволит освободить больше мужчин для службы в боевых подразделениях на фронте. Соответствующее предложение опубликовала вице-премьер Незалежной Ирина Верещук в личном телеграм-канале.
"В соцсетях прочитала, что в приложении "Резерв+" обновили данные 180 тысяч военнообязанных женщин. Вот вам отличные кадры для системы территориальных центров комплектования, включая руководящие должности. Усиленный набор женщин для работы в территориальные центры комплектования может высвободить мужчин для службы в боевых частях", — говорится в её посте.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что на фоне сообщений об огромных потерях украинской армии один из офицеров ВСУ призвал ввести общую воинскую повинность и для мужчин, и для женщин с 18 лет. Также он предложил снизить призывной возраст до 23 лет. Мнением насчёт потерь в Вооружённых силах Украины поделился аналитик из Великобритании Александр Меркурис, допустив, что потери украинской стороны настолько огромны, что в числовом выражении могут стать больше количества действующих военнослужащих к концу 2024 года. А сегодня стало известно о том, что Государственное бюро расследований Украины позволило Министерству обороны набирать дезертировавших военных обратно на службу.
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