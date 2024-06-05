Как у деда, только лучше: АвтоВАЗ превратил культовый внедорожник в прогрессивную "электричку"

АвтоВАЗ на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) презентовал электрическую версию Lada Niva Travel. Модель получила название e-Niva, а под капотом — электродвигатель максимальной мощностью 120 КВт и две никель-литиевые батареи ёмкостью 34 КВт, которые обеспечат запас хода на 175 километров. Подзарядка от обычной домашней розетки займёт около 12 часов.

АвтоВАЗ представил на ПМЭФ электрическую версию Lada Niva Travel. Видео © Life.ru

Запускать "электричку" из Тольятти в серийное производство компания в данный момент не планирует: модель создали пока лишь для демонстрации технологических возможностей автогиганта.