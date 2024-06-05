Как у деда, только лучше: АвтоВАЗ превратил культовый внедорожник в прогрессивную "электричку"
АвтоВАЗ представил e-Niva — электрическую версию Lada Niva Travel
АвтоВАЗ на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) презентовал электрическую версию Lada Niva Travel. Модель получила название e-Niva, а под капотом — электродвигатель максимальной мощностью 120 КВт и две никель-литиевые батареи ёмкостью 34 КВт, которые обеспечат запас хода на 175 километров. Подзарядка от обычной домашней розетки займёт около 12 часов.
АвтоВАЗ представил на ПМЭФ электрическую версию Lada Niva Travel. Видео © Life.ru
Запускать "электричку" из Тольятти в серийное производство компания в данный момент не планирует: модель создали пока лишь для демонстрации технологических возможностей автогиганта.
"Стоимость сейчас сказать не могу, это концептуальный ходовой макет, смотрим на обратную реакцию публики", — рассказал Life.ru представитель концерна.
К слову, это далеко не первая автопрезентация на полях ПМЭФ. Ранее Life.ru снял изнутри новенькую Lada Iskra, представленную на форуме в Петербурге, а ещё выяснил, сколько прёт, сколько жрёт и сколько стоит новый российский кроссовер Xcite. Но и это не всё. На Петербургском международном экономическом форуме представлен первый в истории люксовый автомобиль на водородном топливе — NAMI Hydrogen, построенный на базе Aurus Senat. Все подробности о новинке ищите здесь.
Life.ru