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Регион
5 июня, 13:41

Германия призвала Россию и Украину самим определить дату переговоров

Писториус: Только Москва и Киев смогут решить вопрос о начале переговоров

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что определять, когда начнётся процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, могут только сами Москва и Киев, поскольку Берлин "не является стороной конфликта". Такое мнение он высказал в эфире немецкого телеканала Phoenix.

"Мы все здесь готовы обсуждать перемирие, но мы, однако, не являемся стороной конфликта. И пока продолжается война тем образом, которым она идёт, это наш долг — поддерживать Украину. Украина и [президент РФ] Владимир Путин решают о том, когда будут переговоры о перемирии или о прекращении огня", — сказал глава Минобороны Германии.

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Москве ввиду слепоты и глухоты западных политиков приходится постоянно повторять свои заявления о том, что Россия никогда не отказывалась от диалога. Путин отмечал, что переговоры теперь будут проходить в соответствии с реалиями, сложившимися на поле боя. Украина, надеясь на помощь от партнёров, всё ещё планирует вернуть утраченные территории, а там и до вступления в НАТО рукой подать. Однако глава Белого дома Джо Байден дал понять, что Киев в Североатлантическом альянсе никому не нужен. Вместе с тем американский президент считает, что украинской стороне не стоит принимать мирное предложение Москвы в качестве лучшего варианта из тех, что доступны ей сейчас.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Владимир Озеров
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