Германия призвала Россию и Украину самим определить дату переговоров

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что определять, когда начнётся процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, могут только сами Москва и Киев, поскольку Берлин "не является стороной конфликта". Такое мнение он высказал в эфире немецкого телеканала Phoenix.

"Мы все здесь готовы обсуждать перемирие, но мы, однако, не являемся стороной конфликта. И пока продолжается война тем образом, которым она идёт, это наш долг — поддерживать Украину. Украина и [президент РФ] Владимир Путин решают о том, когда будут переговоры о перемирии или о прекращении огня", — сказал глава Минобороны Германии.