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5 июня, 14:53

Ложный нарратив США: Во Франции "разнесли" церемонию в Нормандии, заговорив об ускорении третьей мировой

Филиппо счёл позором неприглашение РФ на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Кадр с высадки союзников на пляже Омаха. Обложка © wikipedia.org / Chief Photographer&#x27;s Mate (CPHOM) Robert F. Sargent

Кадр с высадки союзников на пляже Омаха. Обложка © wikipedia.org / Chief Photographer's Mate (CPHOM) Robert F. Sargent

Присутствие Владимира Зеленского на мероприятиях в честь 80-летия со дня высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, в то время как Россия даже не получила на них приглашения, — настоящий позор. Такое заявление сделал глава французской партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на личной странице в социальной сети X.

Он напомнил, что именно Россия в составе СССР понесла наибольшие человеческие потери в ходе войны. По мнению главы "Патриотов", сложившаяся ситуация — огромный скандал.

"Позорное присутствие Зеленского (его знаменитого режима коллаборационистов). Позорное неприглашение России (14 миллионов русских погибло во время Второй мировой войны). Позорный момент ускорения к третьей мировой войне с интервью [президента Франции Эмманюэля] Макрона в четверг вечером и шоу Зеленского в Национальном собрании в пятницу: члены парламента, имеющие хоть немного чести, должны бойкотировать это!" говорится в публикации политика.

Филиппо назвал устроенное в этом году празднование "церемонией НАТО", а не данью памяти истории и героям чудовищной войны. В завершение своего поста он призвал Францию прекратить следовать "ложному американскому нарративу" и выйти из Североатлантического альянса и Европейского союза.

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Напомним, организаторы торжества объявили о том, что пригласили российскую сторону на мероприятие по поводу 80-летнего юбилея в честь высадки союзных сил в Нормандии, которое пройдёт 6 июня во Франции. Правда, среди приглашённых не было президента России Владимира Путина. Также не получили приглашений сотрудники российского посольства и Министерства иностранных дел Российской Федерации. Впоследствии Париж официально сообщил, что принял решение отозвать приглашение представителей РФ.

Юрий Лысенко
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