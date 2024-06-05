Присутствие Владимира Зеленского на мероприятиях в честь 80-летия со дня высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, в то время как Россия даже не получила на них приглашения, — настоящий позор. Такое заявление сделал глава французской партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на личной странице в социальной сети X.

Он напомнил, что именно Россия в составе СССР понесла наибольшие человеческие потери в ходе войны. По мнению главы "Патриотов", сложившаяся ситуация — огромный скандал.

"Позорное присутствие Зеленского (его знаменитого режима коллаборационистов). Позорное неприглашение России (14 миллионов русских погибло во время Второй мировой войны). Позорный момент ускорения к третьей мировой войне с интервью [президента Франции Эмманюэля] Макрона в четверг вечером и шоу Зеленского в Национальном собрании в пятницу: члены парламента, имеющие хоть немного чести, должны бойкотировать это!" — говорится в публикации политика.