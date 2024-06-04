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Регион
4 июня, 05:06
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Во Франции предрекли истребление Украине, если Запад не прекратит её поддерживать

Политик Филиппо призвал к миру на Украине после видео с мобилизацией в Днепре

Страны Запада должны перестать поддерживать Украину и призвать к немедленному миру, написал в соцсети X глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Его заявление связано с видео из Днепра, появившееся в соцсетях, на котором двое работников ТЦК задерживают на улице мужчину, при этом их сопровождают местные жители.

"Украина: ужасающее видео уличного похищения во время насильственной мобилизации в Днепре. <...> Решимость евроатлантистов продолжать эту войну, вооружая и финансируя Украину <…>, приведёт к полному истреблению украинского народа!" — заявил Филиппо.

На Украине военкомы пошли на таран, чтобы призвать уклониста на велосипеде
На Украине военкомы пошли на таран, чтобы призвать уклониста на велосипеде

Ранее Life.ru сообщал об ужесточении мобилизации на Украине. Так, в начале мая вышел приказ Минобороны, согласно которому на фронт будут призывать теперь даже больных психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. Годными к службе признают и умственно отсталых. Кроме того, Киев разрешил ставить под ружьё осуждённых за нетяжкие преступления. Сообщалось, что из тюрем уже вышло 350 заключённых.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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