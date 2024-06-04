Во Франции предрекли истребление Украине, если Запад не прекратит её поддерживать
Политик Филиппо призвал к миру на Украине после видео с мобилизацией в Днепре
Страны Запада должны перестать поддерживать Украину и призвать к немедленному миру, написал в соцсети X глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Его заявление связано с видео из Днепра, появившееся в соцсетях, на котором двое работников ТЦК задерживают на улице мужчину, при этом их сопровождают местные жители.
"Украина: ужасающее видео уличного похищения во время насильственной мобилизации в Днепре. <...> Решимость евроатлантистов продолжать эту войну, вооружая и финансируя Украину <…>, приведёт к полному истреблению украинского народа!" — заявил Филиппо.
Ранее Life.ru сообщал об ужесточении мобилизации на Украине. Так, в начале мая вышел приказ Минобороны, согласно которому на фронт будут призывать теперь даже больных психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. Годными к службе признают и умственно отсталых. Кроме того, Киев разрешил ставить под ружьё осуждённых за нетяжкие преступления. Сообщалось, что из тюрем уже вышло 350 заключённых.
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