Во Франции предрекли истребление Украине, если Запад не прекратит её поддерживать

Страны Запада должны перестать поддерживать Украину и призвать к немедленному миру, написал в соцсети X глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Его заявление связано с видео из Днепра, появившееся в соцсетях, на котором двое работников ТЦК задерживают на улице мужчину, при этом их сопровождают местные жители.