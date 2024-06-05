Возможное возвращение Starbucks в Россию совсем не волнует Тимати
Возможное возвращение Starbucks в Россию совсем не волнует рэпера и ресторатора Тимати. Артист, который является совладельцем сети Stars Coffee, заявил Life.ru, что его кофейни уже работают круче, чем знаменитая американская сеть до ковида. А потому бояться нечего.
Тимати — о возможном возвращении в Россию Starbucks. Видео © Life.ru
"Вообще не интересуюсь этой компанией, потому что этой компании нет на рынке. На рынке есть Stars Coffee. Stars Coffee является лидером рынка, на сегодняшний день открыто и успешно работают более 120 точек. Если первый год компания была в убытке, по прошествии трёх лет мы вернулись на допандемийный результат Starbucks с приростом 5%. То есть мы работаем лучше", — заявил Тимати корреспонденту Life.ru на полях ПМЭФ.
Напомним, что в марте 2022 года Starbucks сообщил о приостановке работы в России, а в мае — об окончательном уходе. Новыми владельцами сети кофеен стали ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати — активы Starbucks они купили примерно за 500 млн рублей. Обновлённые кофейни открывались под брендом Stars Coffee.
Однако на днях СМИ узнали, что ушедшая из России американская компания Starbucks Corporation подала в Роспатент заявки на регистрацию восьми товарных знаков: "Старбакс кофе", Frappuccino, Starbucks, Starbucks coffee и другие.
Life.ru