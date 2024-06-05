Возможное возвращение Starbucks в Россию совсем не волнует Тимати

Возможное возвращение Starbucks в Россию совсем не волнует рэпера и ресторатора Тимати. Артист, который является совладельцем сети Stars Coffee, заявил Life.ru, что его кофейни уже работают круче, чем знаменитая американская сеть до ковида. А потому бояться нечего.

"Вообще не интересуюсь этой компанией, потому что этой компании нет на рынке. На рынке есть Stars Coffee. Stars Coffee является лидером рынка, на сегодняшний день открыто и успешно работают более 120 точек. Если первый год компания была в убытке, по прошествии трёх лет мы вернулись на допандемийный результат Starbucks с приростом 5%. То есть мы работаем лучше", — заявил Тимати корреспонденту Life.ru на полях ПМЭФ.