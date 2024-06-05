Путин заявил, что отношения России и Китая основаны на глубинных интересах
Отношения России и Китая основаны на глубинных интересах и не носят ситуативный характер. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.
"Что касается двусторонних отношений, то хочу обратить внимание, что они не носят ситуативного характера, они основаны на глубинных взаимных интересах", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос о крепнущих связях Москвы и Пекина.
Напомним, что Китай стал первой страной, куда Владимир Путин отправился с визитом после начала нового срока полномочий. В Пекине почётных гостей встретили пушечной канонадой, а также исполнением гимна России и "Подмосковных вечеров". На следующий день начались переговоры глав государств в формальной обстановке, которые продлились два с половиной часа, а по их завершении было подписано соглашение о всеобъемлющем партнёрстве и стратегическом взаимодействии.
Life.ru