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Регион
5 июня, 18:44

Путин заявил, что отношения России и Китая основаны на глубинных интересах

Отношения России и Китая основаны на глубинных интересах и не носят ситуативный характер. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"Что касается двусторонних отношений, то хочу обратить внимание, что они не носят ситуативного характера, они основаны на глубинных взаимных интересах", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос о крепнущих связях Москвы и Пекина.

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Напомним, что Китай стал первой страной, куда Владимир Путин отправился с визитом после начала нового срока полномочий. В Пекине почётных гостей встретили пушечной канонадой, а также исполнением гимна России и "Подмосковных вечеров". На следующий день начались переговоры глав государств в формальной обстановке, которые продлились два с половиной часа, а по их завершении было подписано соглашение о всеобъемлющем партнёрстве и стратегическом взаимодействии.

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Life.ru

Марина Калегина
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