Путин заявил, что отношения России и Китая основаны на глубинных интересах

Отношения России и Китая основаны на глубинных интересах и не носят ситуативный характер. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"Что касается двусторонних отношений, то хочу обратить внимание, что они не носят ситуативного характера, они основаны на глубинных взаимных интересах", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос о крепнущих связях Москвы и Пекина.