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6 июня, 02:11

Минэнерго Украины объявило газету FT союзником России за статью о блэкаутах

Министерство энергетики Украины выступило с резкой критикой в адрес британской газеты Financial Times после публикации статьи об отключениях света в Незалежной. Издание обвинили в попытке посеять панику среди населения, попутно записав в союзники России.

Наибольшие возмущения у ведомства вызвали слова анонимных украинских чиновников, которые приводит FT. Собеседники газеты призвали сограждан готовиться к "жизни в холоде и темноте" из-за повреждения значительной части энергообъектов. В Минэнерго считают, что материал имеет все признаки "информационно-психологической операции" и носит исключительно манипулятивный характер.

"Например, неназванный представитель украинских властей в статье утверждает, что "мы должны готовиться к жизни в холоде и тьме". Такое утверждение направлено на распространение страха и паники у населения", — считают в министерстве.

Украинцев призвали готовиться к жизни в холоде и темноте, потому что свет будут включать всего на 2 часа
Украинцев призвали готовиться к жизни в холоде и темноте, потому что свет будут включать всего на 2 часа

А тем временем прогноз собеседников британского издания продолжает воплощаться в жизнь. На днях депутат Верховной рады Сергей Нагорняк призвал украинцев готовиться к 10-часовым отключениям света. Такие перебои ожидаются следующей зимой, а пока жителей Незалежной призывают запасаться генераторами.

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Telegram / Минэнерго

Илья Пушкарев
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