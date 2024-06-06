Минэнерго Украины объявило газету FT союзником России за статью о блэкаутах
Министерство энергетики Украины выступило с резкой критикой в адрес британской газеты Financial Times после публикации статьи об отключениях света в Незалежной. Издание обвинили в попытке посеять панику среди населения, попутно записав в союзники России.
Наибольшие возмущения у ведомства вызвали слова анонимных украинских чиновников, которые приводит FT. Собеседники газеты призвали сограждан готовиться к "жизни в холоде и темноте" из-за повреждения значительной части энергообъектов. В Минэнерго считают, что материал имеет все признаки "информационно-психологической операции" и носит исключительно манипулятивный характер.
"Например, неназванный представитель украинских властей в статье утверждает, что "мы должны готовиться к жизни в холоде и тьме". Такое утверждение направлено на распространение страха и паники у населения", — считают в министерстве.
А тем временем прогноз собеседников британского издания продолжает воплощаться в жизнь. На днях депутат Верховной рады Сергей Нагорняк призвал украинцев готовиться к 10-часовым отключениям света. Такие перебои ожидаются следующей зимой, а пока жителей Незалежной призывают запасаться генераторами.
Telegram / Минэнерго