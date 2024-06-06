Силуанов и Набиуллина обсудили риски изъятия активов в доход государства
Глава Минфина Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина на ПМЭФ. Обложка © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV
Министр финансов России Антон Силуанов и глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина выразили свои оценки относительно рисков, связанных с изъятием активов в доход государства. Речь об этом зашла на макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Эти активы находятся в казне. Мы их будем реализовывать. Уже поставлены такие задачи Росимуществу", — подчеркнул Силуанов.
Набиуллина же отметила, что вопрос стоит не в самом решении о дальнейшей продаже активов частным владельцам, а в том, чтобы меры изначально коснулись активов добросовестных покупателей. Только при таком раскладе следует ожидать, что люди начнут покупать акции на организованных торгах, указала глава ЦБ.
Силуанов согласился с такой оценкой рисков. При сомнениях в правах собственности, по словам министра, сложно говорить о благоприятном инвестиционном климате. Министр выразил надежду на разумное и взвешенное решение суда в этом вопросе.
"Если права собственности подлежат сомнению, о каком инвестклимате можно говорить, и денег не хватит бюджетных", — подытожил глава Минфина.
Напомним, что в Петербурге 5 июня начался 27-й ПМЭФ. Мероприятие посетят представители 136 стран и территорий, из них 45 делегатов высокого уровня, в том числе первые лица государств. Основная тема форума — "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ 7 июня.