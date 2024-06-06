Силуанов и Набиуллина обсудили риски изъятия активов в доход государства

Министр финансов России Антон Силуанов и глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина выразили свои оценки относительно рисков, связанных с изъятием активов в доход государства. Речь об этом зашла на макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Эти активы находятся в казне. Мы их будем реализовывать. Уже поставлены такие задачи Росимуществу", — подчеркнул Силуанов.

Набиуллина же отметила, что вопрос стоит не в самом решении о дальнейшей продаже активов частным владельцам, а в том, чтобы меры изначально коснулись активов добросовестных покупателей. Только при таком раскладе следует ожидать, что люди начнут покупать акции на организованных торгах, указала глава ЦБ.

Силуанов согласился с такой оценкой рисков. При сомнениях в правах собственности, по словам министра, сложно говорить о благоприятном инвестиционном климате. Министр выразил надежду на разумное и взвешенное решение суда в этом вопросе.