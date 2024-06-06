Силуанов: Минфин России планирует продать изъятые в доход государства активы
Российский Минфин намерен продать активы, которые были изъяты в доход государства. Об этом в четверг, 6 июня, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.
"Эти активы находятся в казне, переданы в казну, и мы их будем реализовывать. Такие задачи Росимуществу поставлены. Ни держать, ни управлять, нам не нужна такая система", — подчеркнул он в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Ранее Life.ru писал, что в марте суд взыскал в пользу государства акции инвесторов Соликамского магниевого завода. Это изъятие акций частных инвесторов из-за незаконной приватизации стало первым в истории современной России.
Напомним, что в Петербурге 5 июня начался 27-й ПМЭФ. Мероприятие посетят представители 136 стран и территорий, из них 45 делегатов высокого уровня, в том числе первые лица государств. Основная тема форума — "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ 7 июня.
Life.ru