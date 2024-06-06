Силуанов: Минфин России планирует продать изъятые в доход государства активы

Российский Минфин намерен продать активы, которые были изъяты в доход государства. Об этом в четверг, 6 июня, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

"Эти активы находятся в казне, переданы в казну, и мы их будем реализовывать. Такие задачи Росимуществу поставлены. Ни держать, ни управлять, нам не нужна такая система", — подчеркнул он в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).