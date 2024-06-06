"Страшнее всего": Политолог раскрыл, как Путин, не размахивая дубинкой, напугал Запад до смерти
Обозреватель Перла: Путин говорит с Западом с позиции уверенности в России
Российский лидер Владимир Путин говорит с западными государствами с позиции абсолютной уверенности в собственных силах и в своей стране. Именно этого больше всего боится Запад, считает политический обозреватель Андрей Перла.
"Он не размахивает дубинкой. У него в этом нет нужды. Он не угрожает. Он просто сообщает, что Россия делает, почему и что будет с теми, кто нам противостоит. Эта уверенность — то, что страшнее всего для Запада. Эта уверенность в победе — то, что нам нужнее всего", — отметил Перла в беседе с "Царьградом".
Как сообщал Life.ru, 5 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин встретился с лидерами крупнейших международных информагентств. В частности, президент РФ задал неудобные вопросы Европе, которая допустила обострение на Украине, и высказался о лжи Запада. Также глава государства отверг обвинения в адрес России о размахивании "ядерной дубинкой".