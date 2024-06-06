"Страшнее всего": Политолог раскрыл, как Путин, не размахивая дубинкой, напугал Запад до смерти

Российский лидер Владимир Путин говорит с западными государствами с позиции абсолютной уверенности в собственных силах и в своей стране. Именно этого больше всего боится Запад, считает политический обозреватель Андрей Перла.

"Он не размахивает дубинкой. У него в этом нет нужды. Он не угрожает. Он просто сообщает, что Россия делает, почему и что будет с теми, кто нам противостоит. Эта уверенность — то, что страшнее всего для Запада. Эта уверенность в победе — то, что нам нужнее всего", — отметил Перла в беседе с "Царьградом".