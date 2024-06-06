Песков: РФ не обязана говорить, кому поставит оружие, и с ней придётся считаться

Москва не обязана называть страны, которые могут получить оружие для ударов по объектам стран Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, сигнал, поданный президентом страны Владимиром Путиным, "уже услышали".