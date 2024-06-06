Песков: РФ не обязана говорить, кому поставит оружие, и с ней придётся считаться
Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru
Москва не обязана называть страны, которые могут получить оружие для ударов по объектам стран Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, сигнал, поданный президентом страны Владимиром Путиным, "уже услышали".
Песков — о поставках российского оружия для ударов по странам Запада. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Мы не обязаны это делать (называть адресатов. — Прим. Life.ru). Но, как сказал президент, с нашей позицией придётся считаться, и мы не поступимся нашими интересами", — сказал представитель Кремля.
Напомним, выступая на полях Петербургского международного экономического форума, президент Владимир Путин заявил о праве России поставить оружие в регионы мира, откуда оно может использоваться по объектам стран Запада. Комментируя заявление, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что получателями таких систем могут стать государства, считающие США врагом. Дмитрий Песков же подчёркивал, что военная поддержка Киева не останется без последствий.