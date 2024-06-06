ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 15:01

Песков: РФ не обязана говорить, кому поставит оружие, и с ней придётся считаться

Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru

Москва не обязана называть страны, которые могут получить оружие для ударов по объектам стран Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, сигнал, поданный президентом страны Владимиром Путиным, "уже услышали".

Песков — о поставках российского оружия для ударов по странам Запада. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Мы не обязаны это делать (называть адресатов. — Прим. Life.ru). Но, как сказал президент, с нашей позицией придётся считаться, и мы не поступимся нашими интересами", — сказал представитель Кремля.

Все средства: Путин дал недвусмысленное предупреждение Западу, полюбившему тему эскалации
Все средства: Путин дал недвусмысленное предупреждение Западу, полюбившему тему эскалации

Напомним, выступая на полях Петербургского международного экономического форума, президент Владимир Путин заявил о праве России поставить оружие в регионы мира, откуда оно может использоваться по объектам стран Запада. Комментируя заявление, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что получателями таких систем могут стать государства, считающие США врагом. Дмитрий Песков же подчёркивал, что военная поддержка Киева не останется без последствий.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров