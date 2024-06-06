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6 июня, 18:12

Найдены убийцы депутатов парламента ЛНР

Пасечник: Убийцы депутатов парламента ЛНР Филипоненко и Попова найдены

Место подрыва машины экс-главы управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко. Обложка © TACC / Следственный комитет РФ

Место подрыва машины экс-главы управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко. Обложка © TACC / Следственный комитет РФ

Убийц депутатов парламента Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаила Филипоненко и Олега Попова нашли. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) рассказал глава региона Леонид Пасечник.

"Подробности следствия я раскрывать не имею права. Знаю точно, что виновные найдены. Может, не все, но во всяком случае тех исполнителей, которые всё это исполняли, насколько мне проходили доклады, нашли", — сказал Пасечник в разговоре с журналистами.

Напомним, 8 ноября 2023 года в Луганске взорвали автомобиль депутата Народного совета и бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт" и сообщил, что взрывчатка была установлена под днищем авто. Затем 6 декабря того же года в центре Луганска взорвали автомобиль депутата Народного совета ЛНР Олега Попова. Дело возбудили по статьям о теракте, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном приобретении, хранении и передаче взрывчатых веществ или взрывных устройств.

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Наталья Исакова
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