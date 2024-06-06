Найдены убийцы депутатов парламента ЛНР

"Подробности следствия я раскрывать не имею права. Знаю точно, что виновные найдены. Может, не все, но во всяком случае тех исполнителей, которые всё это исполняли, насколько мне проходили доклады, нашли", — сказал Пасечник в разговоре с журналистами.