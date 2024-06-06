"Совершено позорное действие": Мамиашвили осудил политизированность спорта на примере отмены рукопожатий
Мамиашвили назвал отмену рукопожатий между борцами "позорным действием"
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Обложка © Life.ru
Президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили высказался об отмене рукопожатий между атлетами на международных соревнованиях. Заслуженный мастер спорта СССР уверен, что авторы этой инициативы — настоящие изуверы, посягнувшие на один из главных символов олимпийского движения.
"Было принято совершенно позорное действие — отмена рукопожатия после соревнований. Ну какими изуверами надо быть, чтобы переписать философию олимпийского движения? Это же символ! Не очки, не голы, не секунды, не гонорары, не пьедесталы, а умение принять любого человека, независимо от территориальной или религиозной принадлежности. Символом всего этого являлось рукопожатие", — рассказал олимпийский чемпион 1988 года в интервью Life.ru.
Мамиашвили повторно акцентировал внимание, что тёплое, дружеское, братское рукопожатие — залог того, что спортсмен принимает оппонента таким, какой он есть. Это делается вне зависимости от результатов схватки: и побеждённым, и победителем.
Ранее Международная федерация самбо разрешила участникам чемпионата мира не пожимать друг другу руки до и после схватки из-за присутствия на турнире и российских, и украинских спортсменов. Такой инициативе предшествовал ряд крупных скандалов. Например, летом 2023 года фехтовальщица из Незалежной ткнула в россиянку саблей вместо рукопожатия по завершении встречи.