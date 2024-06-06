"Совершено позорное действие": Мамиашвили осудил политизированность спорта на примере отмены рукопожатий

Президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили высказался об отмене рукопожатий между атлетами на международных соревнованиях. Заслуженный мастер спорта СССР уверен, что авторы этой инициативы — настоящие изуверы, посягнувшие на один из главных символов олимпийского движения.

"Было принято совершенно позорное действие — отмена рукопожатия после соревнований. Ну какими изуверами надо быть, чтобы переписать философию олимпийского движения? Это же символ! Не очки, не голы, не секунды, не гонорары, не пьедесталы, а умение принять любого человека, независимо от территориальной или религиозной принадлежности. Символом всего этого являлось рукопожатие", — рассказал олимпийский чемпион 1988 года в интервью Life.ru.