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6 июня, 20:50

"Совершено позорное действие": Мамиашвили осудил политизированность спорта на примере отмены рукопожатий

Мамиашвили назвал отмену рукопожатий между борцами "позорным действием"

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Обложка © Life.ru

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Обложка © Life.ru

Президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили высказался об отмене рукопожатий между атлетами на международных соревнованиях. Заслуженный мастер спорта СССР уверен, что авторы этой инициативы — настоящие изуверы, посягнувшие на один из главных символов олимпийского движения.

"Было принято совершенно позорное действие — отмена рукопожатия после соревнований. Ну какими изуверами надо быть, чтобы переписать философию олимпийского движения? Это же символ! Не очки, не голы, не секунды, не гонорары, не пьедесталы, а умение принять любого человека, независимо от территориальной или религиозной принадлежности. Символом всего этого являлось рукопожатие", — рассказал олимпийский чемпион 1988 года в интервью Life.ru.

Мамиашвили повторно акцентировал внимание, что тёплое, дружеское, братское рукопожатие — залог того, что спортсмен принимает оппонента таким, какой он есть. Это делается вне зависимости от результатов схватки: и побеждённым, и победителем.

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Мамиашвили рассказал о тёплом отношении к борцам из РФ на международных соревнованиях

Ранее Международная федерация самбо разрешила участникам чемпионата мира не пожимать друг другу руки до и после схватки из-за присутствия на турнире и российских, и украинских спортсменов. Такой инициативе предшествовал ряд крупных скандалов. Например, летом 2023 года фехтовальщица из Незалежной ткнула в россиянку саблей вместо рукопожатия по завершении встречи.

Илья Пушкарев
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