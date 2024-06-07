Глава ДНР Пушилин считает симулякром "мирный саммит" по Украине
Невозможно разговаривать предметно в отсутствие одной из сторон конфликта, поэтому предстоящая "мирная конференция" по Украине является "симулякром". С таким заявлением выступил на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин.
"Знаете, это симулякр мирной конференции. Потому что невозможно разговаривать о чём-то предметно и с должным результатом, если присутствует только одна из сторон конфликта", — ответил Пушилин на просьбу оценить предстоящее событие в Швейцарии.
Напомним, что "мирный саммит" состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. Некоторые страны бойкотируют мероприятие и отказываются посещать его без участия Москвы. Однако есть и страны, которые поедут на конференцию с неопределёнными целями.
ТАСС / Пётр Ковалёв