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7 июня, 07:51

Глава ДНР Пушилин считает симулякром "мирный саммит" по Украине

Невозможно разговаривать предметно в отсутствие одной из сторон конфликта, поэтому предстоящая "мирная конференция" по Украине является "симулякром". С таким заявлением выступил на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин.

"Знаете, это симулякр мирной конференции. Потому что невозможно разговаривать о чём-то предметно и с должным результатом, если присутствует только одна из сторон конфликта", — ответил Пушилин на просьбу оценить предстоящее событие в Швейцарии.

Милей решил пропустить "мирный саммит" по Украине
Милей решил пропустить "мирный саммит" по Украине

Напомним, что "мирный саммит" состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. Некоторые страны бойкотируют мероприятие и отказываются посещать его без участия Москвы. Однако есть и страны, которые поедут на конференцию с неопределёнными целями.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Николай Рюмин
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