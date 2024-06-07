Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал корреспонденту Life.ru слова президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы "не остановится на Украине". Это высказывание идёт вразрез с заявлением российского лидера Владимира Путина о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается.

"А вы что, не верите, что ли?" — в шутку поинтересовался Лавров у нашего журналиста.

Лавров намекнул на сумасшествие Байдена из-за слов про Россию. Видео © Life.ru

Затем российский министр намекнул на сумасшествие американского лидера.

"Ну, мы же сказали, что мы не сумасшедшие. А значит, кто не верит, тот..." — сказал Лавров, красноречиво оборвав фразу на полуслове.