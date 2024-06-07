Лавров намекнул на сумасшествие Байдена из-за слов про Россию
Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал корреспонденту Life.ru слова президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы "не остановится на Украине". Это высказывание идёт вразрез с заявлением российского лидера Владимира Путина о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается.
"А вы что, не верите, что ли?" — в шутку поинтересовался Лавров у нашего журналиста.
Лавров намекнул на сумасшествие Байдена из-за слов про Россию. Видео © Life.ru
Затем российский министр намекнул на сумасшествие американского лидера.
"Ну, мы же сказали, что мы не сумасшедшие. А значит, кто не верит, тот..." — сказал Лавров, красноречиво оборвав фразу на полуслове.
Напомним, американский лидер неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес президента России Владимира Путина. Не так давно во время выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте он назвал Путина "жестоким тираном". До этого хозяин Белого дома назвал российского коллегу "мясником", причём выступление американского политика было посвящено не украинской теме, а перспективе повышения налогов для миллиардеров в США. А накануне президент США назвал лидера РФ "диктатором", которого знает уже на протяжении 40 лет.
Life.ru