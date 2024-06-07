ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 16:20

На Западе раскрыли, как Россия "оглушит" США в Чёрном море

Эксперт Меркурис: Россия может подавить ВВС США в Чёрном море системами РЭБ

РФ в ответ на действия США в Чёрном море может применить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и нейтрализовать американские дроны. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис.

"Россия может "оглушить" американские дроны над Чёрным морем, авиационные комплексы радиообнаружения и наведения (АВАКС) и другие самолёты. Не удивлюсь, если русские это уже делают. Об этом я сужу по тому, по какой странной траектории теперь летают американские беспилотники", — отметил он в одном из последних видео на ютуб-канале.

Военный эксперт назвал причину "нашествия" американских БПЛА-разведчиков над Крымом
Военный эксперт назвал причину "нашествия" американских БПЛА-разведчиков над Крымом

Как сообщал Life.ru, днём 4 июня над черноморской акваторией зафиксировали американский беспилотник RQ-4 Global Hawk, который собирал данные из зоны спецоперации. В прошлом полёты этого аппарата предшествовали атакам украинских войск на Крым. На следующий день тот же самый БПЛА вновь показался над Чёрным морем на расстоянии 250 километров от Ялты.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Никита Осипов
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров