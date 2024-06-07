На Западе раскрыли, как Россия "оглушит" США в Чёрном море

РФ в ответ на действия США в Чёрном море может применить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и нейтрализовать американские дроны. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис.

"Россия может "оглушить" американские дроны над Чёрным морем, авиационные комплексы радиообнаружения и наведения (АВАКС) и другие самолёты. Не удивлюсь, если русские это уже делают. Об этом я сужу по тому, по какой странной траектории теперь летают американские беспилотники", — отметил он в одном из последних видео на ютуб-канале.