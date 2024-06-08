"Символ лжи": В Раде обвинили генералов ВСУ в сокрытии информации о потере Работина и Крынок
Нардеп Безуглая обвинила ВСУ в сокрытии данных о потере сёл Работино и Крынки
В Раде обвинили ВСУ в сокрытии информации о потере Работина и Крынок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryuchka Yaroslav
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила генералов ВСУ в сокрытии данных о потере контроля над запорожским селом Работино и селом Крынки, находящимися в Херсонской области на левом берегу Днепра. В своём телеграм-канале она заявила, что ситуация замалчивается уже несколько недель.
"Работино — единственный результат контрнаступления Залужного, село в низине, ставшее кладбищем жизней, западной техники и самоуверенности генералитета. Теперь это ещё для меня символ лжи. Крынки — кровавый проект [командующего объединёнными силами ВСУ Юрия] Содоля, который пошёл на повышение, чтобы потерять Авдеевку и упустить Харьковскую область", — написала Безуглая, отметив, что за ходом боёв следят со спутников.
Напомним, что российские военные из группировки войск "Днепр" заняли село Работино 15 мая. Об окончательном освобождении Крынок Херсонской области стало известно ещё 20 февраля. Вооружённые силы Украины, захватив село, хотели обеспечить прорыв в сторону крымского города Армянска. Президент Владимир Путин указал на безрассудность украинских войск, которые, пытаясь удержать населённый пункт, буквально "лезли и лезли" в ловушку.