Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила генералов ВСУ в сокрытии данных о потере контроля над запорожским селом Работино и селом Крынки, находящимися в Херсонской области на левом берегу Днепра. В своём телеграм-канале она заявила, что ситуация замалчивается уже несколько недель.

"Работино — единственный результат контрнаступления Залужного, село в низине, ставшее кладбищем жизней, западной техники и самоуверенности генералитета. Теперь это ещё для меня символ лжи. Крынки — кровавый проект [командующего объединёнными силами ВСУ Юрия] Содоля, который пошёл на повышение, чтобы потерять Авдеевку и упустить Харьковскую область", — написала Безуглая, отметив, что за ходом боёв следят со спутников.