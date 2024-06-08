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8 июня, 13:48

На Украине суд впервые приговорил уклониста к максимальному сроку

"Главком": Киевский суд впервые приговорил уклониста к пяти годам заключения

На Украине мужчину, обвиняемого в уклонении от мобилизации, приговорили к пяти годам лишения свободы. Такое решение вынес Оболонский районный суд Киева. Примечательно, что это первый случай, когда "ухилянту" в Незалежной дали максимальный срок по этой статье. Минимальное наказание — три года.

Как уточняет издание "Главком", судьи не учли ходатайство прокурора об условном сроке и заявили, что действия мужчины являются якобы особо опасными для общества. Сам же обвиняемый подчеркнул, что искренне раскаивается. Отказ от службы он связал с тем, что близкие, в том числе супруга, живут на территории РФ, однако это не повлияло на вердикт. Примечательно, что в мае суды на Украине выносили более мягкие приговоры уклонистам, часто применялись и условные сроки.

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Напомним, на Украине ужесточили порядок проведения мобилизации. Это произошло после опубликованного Минобороны страны в начале мая приказа, согласно которому отправлять на фронт можно психически нездоровых, а также болеющих онкологическими заболеваниями и ВИЧ призывников. Кроме того, годными к воинской службе признают людей с умственной отсталостью. Также киевский режим одобрил призыв осуждённых, если они получили наказание за нетяжкие преступления.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com — Yuri A

Никита Осипов
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