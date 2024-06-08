На Украине суд впервые приговорил уклониста к максимальному сроку

На Украине мужчину, обвиняемого в уклонении от мобилизации, приговорили к пяти годам лишения свободы. Такое решение вынес Оболонский районный суд Киева. Примечательно, что это первый случай, когда "ухилянту" в Незалежной дали максимальный срок по этой статье. Минимальное наказание — три года.

Как уточняет издание "Главком", судьи не учли ходатайство прокурора об условном сроке и заявили, что действия мужчины являются якобы особо опасными для общества. Сам же обвиняемый подчеркнул, что искренне раскаивается. Отказ от службы он связал с тем, что близкие, в том числе супруга, живут на территории РФ, однако это не повлияло на вердикт. Примечательно, что в мае суды на Украине выносили более мягкие приговоры уклонистам, часто применялись и условные сроки.