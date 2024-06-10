Протестующие готовятся утром возобновить штурм здания парламента Армении

Участники антиправительственной акции в Ереване продолжают оставаться на центральных улицах столицы с целью повторить попытку штурма парламента Армении утром по призыву архиепископа Баграта Галстаняна. Предыдущие попытки проникнуть в здание через основной и служебный входы не увенчались успехом из-за кордона полиции.

Ситуация в столице республики вновь обострилась 9 июня, когда лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" призвал сторонников к 96-часовой борьбе для отставки действующего премьера Никола Пашиняна. Ночью 10 июня протестующие в очередной раз окружили здание парламента. Спецназ несколько раз ограниченно задействовал спецсредства, но к серьёзным столкновениям это не привело. Для борьбы с оппозицией на прилегающей улице Демирчяна и проспекте Баграмяна было отключено освещение.