Протестующие готовятся утром возобновить штурм здания парламента Армении
Митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Обложка © X / Armenia The Great
Участники антиправительственной акции в Ереване продолжают оставаться на центральных улицах столицы с целью повторить попытку штурма парламента Армении утром по призыву архиепископа Баграта Галстаняна. Предыдущие попытки проникнуть в здание через основной и служебный входы не увенчались успехом из-за кордона полиции.
Ситуация в столице республики вновь обострилась 9 июня, когда лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" призвал сторонников к 96-часовой борьбе для отставки действующего премьера Никола Пашиняна. Ночью 10 июня протестующие в очередной раз окружили здание парламента. Спецназ несколько раз ограниченно задействовал спецсредства, но к серьёзным столкновениям это не привело. Для борьбы с оппозицией на прилегающей улице Демирчяна и проспекте Баграмяна было отключено освещение.
Митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Видео © X / Armenia The Great
Напомним, что массовые протесты с требованием отправить Пашиняна в отставку регулярно вспыхивают в Ереване после старта процесса делимитации границы с Азербайджаном. Новым премьером оппозиция требует назначить архиепископа Галстаняна. Глава кабмина пытался умерить пыл сограждан с помощью видеообращения, но результат оказался околонулевым.