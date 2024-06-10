Суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест экс-судьи Шмидта

В Варшаве окружной суд выписал европейский ордер, позволяющий арестовать сбежавшего в Белоруссию экс-судью Томаша Шмидта на территории любой страны ЕС. Об этом сообщила Национальная прокуратура Польши.

"Окружной суд в Варшаве на основании ходатайства прокурора из отдела по борьбе с организованной преступностью в Мазовецком воеводстве выдал 6 июня европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в шпионаже", — говорится в тексте.