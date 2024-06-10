Суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест экс-судьи Шмидта
Польский судья Томаш Шмидт на пресс-конференции в Минске. Обложка © БелТА
В Варшаве окружной суд выписал европейский ордер, позволяющий арестовать сбежавшего в Белоруссию экс-судью Томаша Шмидта на территории любой страны ЕС. Об этом сообщила Национальная прокуратура Польши.
"Окружной суд в Варшаве на основании ходатайства прокурора из отдела по борьбе с организованной преступностью в Мазовецком воеводстве выдал 6 июня европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в шпионаже", — говорится в тексте.
Напомним, 6 мая Томаш Шмидт попросил политическое убежище в Белоруссии. Он дал пресс-конференцию в Минске, на которой выразил "несогласие с политикой и действиями властей" Варшавы. По его словам, польский народ не хочет воевать ни с Россией, ни с Белоруссией, ни с Украиной. Тогда МИД Польши назвал его предателем, а прокуратура завела дело о шпионаже. Сейчас Шмидт объявлен Варшавой в розыск.