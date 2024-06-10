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Суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест экс-судьи Шмидта

10 июня, 12:21
Польский судья Томаш Шмидт на пресс-конференции в Минске. Обложка © БелТА

Польский судья Томаш Шмидт на пресс-конференции в Минске. Обложка © БелТА

В Варшаве окружной суд выписал европейский ордер, позволяющий арестовать сбежавшего в Белоруссию экс-судью Томаша Шмидта на территории любой страны ЕС. Об этом сообщила Национальная прокуратура Польши.

"Окружной суд в Варшаве на основании ходатайства прокурора из отдела по борьбе с организованной преступностью в Мазовецком воеводстве выдал 6 июня европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в шпионаже", — говорится в тексте.

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Напомним, 6 мая Томаш Шмидт попросил политическое убежище в Белоруссии. Он дал пресс-конференцию в Минске, на которой выразил "несогласие с политикой и действиями властей" Варшавы. По его словам, польский народ не хочет воевать ни с Россией, ни с Белоруссией, ни с Украиной. Тогда МИД Польши назвал его предателем, а прокуратура завела дело о шпионаже. Сейчас Шмидт объявлен Варшавой в розыск.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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