Рокера, напавшего с ножом на главу АНО "Цифровые технологии", отправили в СИЗО
Лидер рок-группы "Пасека" Роман Медведкин, который нанёс несколько ножевых главе АНО "Цифровые технологии" Арсению Щельцину, а также убил его друга, в зале суда оправдал свой поступок тем, что защищал девушку, а также заявил, что якобы была угроза его жизни. Об этом сообщает SHOT.
В зале суда обвиняемый сидел на скамейке, а не в клетке, как другие преступники. Появился он, кстати, в футболке с символикой группы The Rolling Stones. За время заседания он не сказал ни слова, кроме просьбы назначить ему домашний арест. Однако было решено отправить его в СИЗО на два месяца.
Роман Медведкин в зале суда. Видео © SHOT
"Измайловский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Медведкина Романа Изетовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление)", — говорится в сообщении суда.
По данным следствия, рокер во время стычки нанёс девять ножевых ударов Щельцину и его другу. Под стражей он пробудет до 8 августа 2024 года.
Щельцина планируют выписать уже на этой неделе. По данным SHOT, у него не задеты жизненно важные органы. Его жена рассказала, что сейчас он находится в хирургическом отделении под присмотром врачей и чувствует себя хорошо.
Как рассказывал Life.ru, Щельцина ранили, а его друга убили в результате нападения. По одной из версий, спровоцировать рокера на поножовщину могла его же подруга, за которую сегодня обвиняемый заступался. По словам супруги пострадавшего главы АНО, ему едва не пронзили сердце, а на месте происшествия была лужа крови с человеческий рост.