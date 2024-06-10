Рокера, напавшего с ножом на главу АНО "Цифровые технологии", отправили в СИЗО

Лидер рок-группы "Пасека" Роман Медведкин, который нанёс несколько ножевых главе АНО "Цифровые технологии" Арсению Щельцину, а также убил его друга, в зале суда оправдал свой поступок тем, что защищал девушку, а также заявил, что якобы была угроза его жизни. Об этом сообщает SHOT.

В зале суда обвиняемый сидел на скамейке, а не в клетке, как другие преступники. Появился он, кстати, в футболке с символикой группы The Rolling Stones. За время заседания он не сказал ни слова, кроме просьбы назначить ему домашний арест. Однако было решено отправить его в СИЗО на два месяца.

Роман Медведкин в зале суда. Видео © SHOT

"Измайловский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Медведкина Романа Изетовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление)", — говорится в сообщении суда.

По данным следствия, рокер во время стычки нанёс девять ножевых ударов Щельцину и его другу. Под стражей он пробудет до 8 августа 2024 года.