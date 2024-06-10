Минфин: Окончательная редакция изменений сделает Налоговый кодекс понятнее
Налоговый кодекс станет понятнее. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Geber86
Общественники России выдвинули несколько инициатив, благодаря которым Налоговый кодекс станет понятнее. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов по итогам "нулевых" чтений в Общественной палате.
Сазанов рассказал о предложениях общественников по Налоговому кодексу. Видео © Telegram / ОП РФ
"Сегодня состоялся важный этап обсуждения налоговых инициатив, подготовленных Правительством РФ, — обсуждение с общественностью. Мы получили предложения от общественных организаций, и для нас это очень важная обратная связь", — сказал Сазанов.
Он отметил, что на встрече звучали очень интересные инициативы, которые обязательно рассмотрят в правительстве. Как подчеркнул заместитель министра, предложения касались изменений в отношении малого бизнеса. Сазанов также добавил, что дополнительные бюджетные деньги пойдут на развитие инфраструктуры и соцподдержку.
Ранее Life.ru сообщал, что российский кабмин внёс в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, направленные на совершенствование налоговой системы нашей страны. Ранее президент Владимир Путин прокомментировал грядущий переход к прогрессивному налогообложению в России. Глава государства отметил, что распределять налоговое бремя в стране следует более справедливо.