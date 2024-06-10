Минфин: Окончательная редакция изменений сделает Налоговый кодекс понятнее

Общественники России выдвинули несколько инициатив, благодаря которым Налоговый кодекс станет понятнее. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов по итогам "нулевых" чтений в Общественной палате.

Сазанов рассказал о предложениях общественников по Налоговому кодексу. Видео © Telegram / ОП РФ

"Сегодня состоялся важный этап обсуждения налоговых инициатив, подготовленных Правительством РФ, — обсуждение с общественностью. Мы получили предложения от общественных организаций, и для нас это очень важная обратная связь", — сказал Сазанов.