"Не нужно убегать от крыс": Экс-агент ЦРУ отметил преимущество России над США по уровню жизни

Уровень жизни в России выше, чем в США. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон после поездки в Санкт-Петербург на ПМЭФ.

"В России, в Санкт-Петербурге, женщина может выйти на улицу полдвенадцатого ночи и не бояться, что её изнасилуют или ограбят. Когда вы спускаетесь в метро, вам не нужно убегать от крыс", — заявил Джонсон в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.