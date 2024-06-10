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10 июня, 20:06

"Не нужно убегать от крыс": Экс-агент ЦРУ отметил преимущество России над США по уровню жизни

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Уровень жизни в России выше, чем в США

Уровень жизни в России выше, чем в США. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон после поездки в Санкт-Петербург на ПМЭФ.

"В России, в Санкт-Петербурге, женщина может выйти на улицу полдвенадцатого ночи и не бояться, что её изнасилуют или ограбят. Когда вы спускаетесь в метро, вам не нужно убегать от крыс", — заявил Джонсон в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

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Кроме того, сравнив цены в магазинах, аналитик заявил, что стоимость обычных вещей в российских супермаркетах на 40% ниже, чем в американских. В заключение Джонсон назвал глупыми стереотипы Запада о России.

Ранее подобным образом высказывался американский журналист Такер Карлсон, который посетил Москву в феврале. Он побывал на балете "Спартак" в Большом театре, прогулялся, посетил кафе, магазины и признался в любви к российской столице. Кроме того, Карлсон заявил, что Москва куда чище любого города в Штатах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Posztos

Александра Мышляева
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