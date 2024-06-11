4 года тюрьмы получил водитель фуры, сбивший юных велосипедисток в Ленобласти

Водителя фуры, который в сентябре 2023 года наехал на группу юных велосипедисток на трассе в Ленинградской области, приговорили к четырём годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области. Там напомнили, что в результате страшной аварии погибли две несовершеннолетние девочки.

Водителю фуры, сбившего юных велосипедисток в Ленобласти, дали четыре года тюрьмы. Видео © Telegram / Прокуратура Ленинградской области

"С учётом позиции государственного обвинителя, тяжести и общественной опасности преступления суд приговорил Давронова к четырём годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на два года шесть месяцев. Отбывать наказание виновный будет в колонии общего режима", — говорится в сообщении.