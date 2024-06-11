4 года тюрьмы получил водитель фуры, сбивший юных велосипедисток в Ленобласти
Водителя фуры, который в сентябре 2023 года наехал на группу юных велосипедисток на трассе в Ленинградской области, приговорили к четырём годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области. Там напомнили, что в результате страшной аварии погибли две несовершеннолетние девочки.
Водителю фуры, сбившего юных велосипедисток в Ленобласти, дали четыре года тюрьмы. Видео © Telegram / Прокуратура Ленинградской области
"С учётом позиции государственного обвинителя, тяжести и общественной опасности преступления суд приговорил Давронова к четырём годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на два года шесть месяцев. Отбывать наказание виновный будет в колонии общего режима", — говорится в сообщении.
По версии следствия, водитель КамАЗа не снизил скорость и не выдержал дистанцию, в результате чего въехал в машину спереди. От удара он потерял управление и въехал в спортсменок.
Напомним, осенью прошлого года в Ленинградской области КамАЗ влетел в группу юных велосипедистов и сопровождавшую их машину, в результате чего погибло два человека. Всё случилось на 59-м километре федеральной дороги А181 "Скандинавия" (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой) в Выборгском районе. Чуть позже стал известен полный список пострадавших. Тогда же водителя допросили и задержали.
Telegram / Прокуратура Ленинградской области