Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции
Путин подписал закон о ратификации соглашения с КНР о создании лунной станции
Российский лидер Владимир Путин в среду, 12 июня, подписал закон о ратификации соглашения с КНР о создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Среди основных задач станции — проведение многопрофильных работ, в частности, исследование Луны, фундаментальные эксперименты, проверка технологий, а также обеспечение возможности длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой присутствия человека на спутнике Земли. Отмечается, что реализация данного соглашения укрепит сотрудничество двух стран и покажет ведущую роль РФ в освоении космического пространства.
Как сообщал Life.ru, в ноябре 2023 года Правительство России утвердило совместный с Китаем проект по постройке Международной научной лунной станции. 8 мая началась разработка ядерной энергоустановки для МНЛС, которая позволит создать там надёжный и долговечный источник ядерной энергии. А 28 мая Госдума утвердила договор с КНР о создании обитаемой базы на Луне.