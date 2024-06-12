Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции

Российский лидер Владимир Путин в среду, 12 июня, подписал закон о ратификации соглашения с КНР о создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Среди основных задач станции — проведение многопрофильных работ, в частности, исследование Луны, фундаментальные эксперименты, проверка технологий, а также обеспечение возможности длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой присутствия человека на спутнике Земли. Отмечается, что реализация данного соглашения укрепит сотрудничество двух стран и покажет ведущую роль РФ в освоении космического пространства.