На ЧЭМК прокомментировали задержание гендиректора Ходоровского по делу о педофилии

Задержание гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского не связано с деятельностью предприятия. Об этом говорится в заявлении ЧЭМК.

"11.06.2024 г. был задержан генеральный директор АО "ЧЭМК" Ходоровский Павел Яковлевич. Задержание не связано с производственной деятельностью АО "ЧЭМК". Предприятие продолжает работу в штатном режиме", — говорится в заявлении.