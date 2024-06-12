На ЧЭМК прокомментировали задержание гендиректора Ходоровского по делу о педофилии
ЧЭМК: Задержание гендиректора Ходоровского не связано с деятельностью комбината
Павел Ходоровский. Обложка © Пресс-служба ЧЭМК
Задержание гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского не связано с деятельностью предприятия. Об этом говорится в заявлении ЧЭМК.
"11.06.2024 г. был задержан генеральный директор АО "ЧЭМК" Ходоровский Павел Яковлевич. Задержание не связано с производственной деятельностью АО "ЧЭМК". Предприятие продолжает работу в штатном режиме", — говорится в заявлении.
На данный момент обязанности генерального директора комбината временно исполняет первый заместитель гендиректора Владимир Иванченко. Как сообщает Ura.ru, заседание совета директоров АО "ЧЭМК" состоится в самое ближайшее время.
Напомним, о задержании Ходоровского по подозрению в сексуальной связи с несовершеннолетними стало известно 11 июня. Против него возбудили уголовное дело. Позднее в телефоне гендиректора ЧЭМК нашли порнографию с детьми. 12 июня Ходоровского отправили в СИЗО на два месяца.