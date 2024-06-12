Тиагу Мотта назначен новым главным тренером "Ювентуса"

"Я очень рад начать новый этап во главе такого великого клуба, как "Ювентус". Я благодарю владельцев и руководство клуба. Заверяю, что буду стремиться защищать цвета "Ювентуса" на высоком уровне и делать болельщиков счастливыми", — отметил 41-летний тренер.

На посту наставника "старой синьоры" Мотта сменил 56-летнего Массимилиано Аллегри, которого отправили в отставку 17 мая. Ранее он работал в "Дженоа", "Специи" и "Болонье". С последней в завершившемся чемпионате Италии Мотта занял пятое место. Таким образом, впервые с 1964 года клуб сыграет в главном европейском турнире. "Ювентус" же в прошлом сезоне стал третьим, однако выиграл Кубок Италии.