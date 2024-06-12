ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 17:50

Тиагу Мотта назначен новым главным тренером "Ювентуса"

Новый главный тренер "Ювентуса" Тиагу Мотта. Обложка © ТАСС / Zuma

Новый главный тренер "Ювентуса" Тиагу Мотта. Обложка © ТАСС / Zuma

Новым главным тренером "Ювентуса" стал итало-бразильский специалист Тиагу Мотта. Контракт заключён до 2027 года, сообщает пресс-служба туринского футбольного клуба.

"Я очень рад начать новый этап во главе такого великого клуба, как "Ювентус". Я благодарю владельцев и руководство клуба. Заверяю, что буду стремиться защищать цвета "Ювентуса" на высоком уровне и делать болельщиков счастливыми", — отметил 41-летний тренер.

На посту наставника "старой синьоры" Мотта сменил 56-летнего Массимилиано Аллегри, которого отправили в отставку 17 мая. Ранее он работал в "Дженоа", "Специи" и "Болонье". С последней в завершившемся чемпионате Италии Мотта занял пятое место. Таким образом, впервые с 1964 года клуб сыграет в главном европейском турнире. "Ювентус" же в прошлом сезоне стал третьим, однако выиграл Кубок Италии.

ПФК ЦСКА объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера
ПФК ЦСКА объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера
Никита Никонов
  • Новости
  • Италия
  • ФК Ювентус
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров