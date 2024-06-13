Семья спасённого из плена ХАМАС россиянина рассказала об ужасах его заточения в Палестине
РИА "Новости": Спасённому в Палестине россиянину в плену запрещали разговаривать
Освобождённый из плена ХАМАС россиянин Андрей Козлов. Обложка © Telegram / Израильские трудовые будни
Родственники спасённого из плена движения ХАМАС Андрея Козлова рассказали, что палестинские радикалы не разрешали ему вместе с остальными заложниками общаться друг с другом. Они сообщили в интервью РИА "Новости", что похитители давали заключённым клички.
Отец россиянина Михаил заявил, что заложникам внушалось будто бы израильские спецслужбы подслушивают их, чтобы ликвидировать. Брат Анрея Дима также рассказал, что один из охранников возненавидел его родственника, после того как узнал, что россиянин не родился в Израиле, а осознанно получил еврейское гражданство.
Его девушка Дженнифер, в свою очередь, сообщила, что Андрея подвергали психологическому давлению, угрозам и наказаниям. Заложнику также не помогло то, что у него был паспорт гражданина России.
"К примеру, его запирали в ванной комнате за то, что он не стучал, когда заканчивал. Его много подвергали унижениям. Ему, например, угрожали смертью, а на следующий день говорили, что любят его. Они проделывали с ним много трюков", — рассказала собеседница информагенства.
В субботу, 8 июня, Life.ru писал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободила четырёх заложников в ходе спецоперации вблизи лагеря палестинских беженцев Нусейрат в Газе, включая россиянина Андрея Козлова. Они здоровы, впоследствии их доставили в больницу "Шиба" в пригороде Тель-Авива. Life.ru узнал о состоянии освобождённого из плена ХАМАС гражданина РФ. Президент Палестины Махмуд Аббас после этого призвал Совбез ООН провести внеочередное заседание.