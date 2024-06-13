Семья спасённого из плена ХАМАС россиянина рассказала об ужасах его заточения в Палестине

Родственники спасённого из плена движения ХАМАС Андрея Козлова рассказали, что палестинские радикалы не разрешали ему вместе с остальными заложниками общаться друг с другом. Они сообщили в интервью РИА "Новости", что похитители давали заключённым клички.

Отец россиянина Михаил заявил, что заложникам внушалось будто бы израильские спецслужбы подслушивают их, чтобы ликвидировать. Брат Анрея Дима также рассказал, что один из охранников возненавидел его родственника, после того как узнал, что россиянин не родился в Израиле, а осознанно получил еврейское гражданство.

Его девушка Дженнифер, в свою очередь, сообщила, что Андрея подвергали психологическому давлению, угрозам и наказаниям. Заложнику также не помогло то, что у него был паспорт гражданина России.