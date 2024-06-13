"Всё назло": Киев предупредили о скорой мести от украинской армии
Политолог Бондаренко заявил о мести Киеву насильственно мобилизованных украинцев
Насильственно мобилизованные в ряды действующей армии украинцы будут делать всё, чтобы "внутренне отомстить" государству. Как заявил в интервью YouTube-каналу Politeka украинский политолог Константин Бондаренко, для этого они будут и сдаваться, и просто дезертировать.
Он рассказал, что нынешняя мобилизация на Украине не даёт серьёзных результатов, так как это просто метод запугивания граждан и формального подхода к формированию войск. Аналитик пояснил, что насильственно мобилизованный боец представляет собой слабого и немотивированного военнослужащего, который является кандидатом для перехода на сторону противника.
"Потому что если человек не мотивирован, если человек насильственно призван, то он будет делать всё назло, фактически будет делать всё для того, чтобы где-то внутренне отомстить тем, кто с ним так поступил", — заключил Бондаренко, отметив бесполезность заградотрядов в таком случае.
Ранее Life.ru писал, что 9 мая Владимир Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военного положения в Незалежной в 11-й раз. Помимо того, украинское Министерство обороны признало годными к воинской службе людей с рядом психических заболеваний, раком, ВИЧ и другими болезнями. А на фоне данных решений Верховная рада Украины приняла закон о мобилизации осуждённых за нетяжкие преступления.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine