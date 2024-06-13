"Всё назло": Киев предупредили о скорой мести от украинской армии

Насильственно мобилизованные в ряды действующей армии украинцы будут делать всё, чтобы "внутренне отомстить" государству. Как заявил в интервью YouTube-каналу Politeka украинский политолог Константин Бондаренко, для этого они будут и сдаваться, и просто дезертировать.

Он рассказал, что нынешняя мобилизация на Украине не даёт серьёзных результатов, так как это просто метод запугивания граждан и формального подхода к формированию войск. Аналитик пояснил, что насильственно мобилизованный боец представляет собой слабого и немотивированного военнослужащего, который является кандидатом для перехода на сторону противника.