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У Бари Алибасова диагностировали нарушение речи

13 июня, 07:51
Бари Алибасов. Обложка © ТАСС/Владимир Гердо

Бари Алибасов. Обложка © ТАСС/Владимир Гердо

У продюсера Бари Алибасова диагностировали дизартрию — нарушение речи. Основатель группы "На-На" с трудом разговаривает и передвигается, сообщает SHOT.

С последствиями февральской госпитализации Алибасов борется до сих пор: недавно продюсер начал жаловаться на сильнейшие головокружения, проблемы с памятью, речью и передвижением — ходить стало трудно.

Врачи выяснили, что у Алибасова дизартрия — расстройство, при котором речь становится невнятной. Сын продюсера сообщил, что Бари Каримович регулярно наблюдается у врачей, много отдыхает и старается проводить больше времени с 5-летней внучкой.

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Напомним, в феврале 2024 года 76-летний Бари Алибасов попал в одну из больниц Москвы. Изначально сообщалось об инсульте, однако этот диагноз не подтвердился. Выяснилось, что у основателя группы "На-На" случился гипертонический криз. Солист коллектива Владимир Политов сообщал, что Бари Каримовича сначала поместили в реанимацию, а затем продюсера перевели в обычную палату. А 1 марта его выписали.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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