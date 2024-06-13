У Бари Алибасова диагностировали нарушение речи 13 июня, 07:51 Бари Алибасов. Обложка © ТАСС/Владимир Гердо

У продюсера Бари Алибасова диагностировали дизартрию — нарушение речи. Основатель группы "На-На" с трудом разговаривает и передвигается, сообщает SHOT.

С последствиями февральской госпитализации Алибасов борется до сих пор: недавно продюсер начал жаловаться на сильнейшие головокружения, проблемы с памятью, речью и передвижением — ходить стало трудно.

Врачи выяснили, что у Алибасова дизартрия — расстройство, при котором речь становится невнятной. Сын продюсера сообщил, что Бари Каримович регулярно наблюдается у врачей, много отдыхает и старается проводить больше времени с 5-летней внучкой.

Авторы Александра Вишнякова