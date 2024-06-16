10 фото до и после уборки дома, которые точно вдохновят навести порядок
Уборка — это, конечно, не самый приятный процесс, но он того стоит! Только вспомните, какое чувство удовлетворения мы испытываем после. Life.ru собрал 10 кадров таких преображений, что вы и сами захотите навести идеальный порядок везде.
"Первая уборка в комнате после двухлетней депрессии", — ammesedam.
Фото © Reddit / ammesedam
"Вот так выглядит моя кухня, когда муж в командировке, и прямо перед его возвращением", — пользовательница Reddit.
Фото © Reddit / Пользовательница Reddit
"Нет, это не новая лестница. Это те же самые ступеньки, просто помытые", — nmbullshark.
Фото © Reddit / nmbullshark
"Самое сложное — это начать", — emkay95.
Фото © Reddit / emkay95
"Оказалось, этот стол никогда и не был зелёным..." — YomToTheGui.
Фото © Reddit / YomToTheGui
"Такое количество нерассортированного белья требует огромного мужества", — PoonWaffle.
Фото © Reddit / PoonWaffle
"Четыре часа и два фильма спустя — я наконец-то прибралась в своей комнате", — babystraightjacket.
Фото © Imgur / babystraightjacket
"До и после генеральной уборки моей комнаты после депрессивного периода", — rachelliyo.
Фото © Reddit / rachelliyo
"До / после уборки комнаты моей девушки", — MrAmatory.
Фото © Reddit / MrAmatory
"Если откладывать уборку на пять лет, результат будет заметнее", — djiivu.
Фото © Reddit / djiivu
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Reddit / Пользовательница Reddit