10 фото до и после уборки дома, которые точно вдохновят навести порядок

"Первая уборка в комнате после двухлетней депрессии", — ammesedam.

Фото © Reddit / ammesedam

"Вот так выглядит моя кухня, когда муж в командировке, и прямо перед его возвращением", — пользовательница Reddit.

Фото © Reddit / Пользовательница Reddit

"Нет, это не новая лестница. Это те же самые ступеньки, просто помытые", — nmbullshark.

Фото © Reddit / nmbullshark

"Самое сложное — это начать", — emkay95.

Фото © Reddit / emkay95

"Оказалось, этот стол никогда и не был зелёным..." — YomToTheGui.

Фото © Reddit / YomToTheGui

"Такое количество нерассортированного белья требует огромного мужества", — PoonWaffle.

Фото © Reddit / PoonWaffle

"Четыре часа и два фильма спустя — я наконец-то прибралась в своей комнате", — babystraightjacket.

Фото © Imgur / babystraightjacket

"До и после генеральной уборки моей комнаты после депрессивного периода", — rachelliyo.

Фото © Reddit / rachelliyo

"До / после уборки комнаты моей девушки", — MrAmatory.

Фото © Reddit / MrAmatory

"Если откладывать уборку на пять лет, результат будет заметнее", — djiivu.