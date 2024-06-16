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16 июня, 08:00

10 фото до и после уборки дома, которые точно вдохновят навести порядок

Уборка — это, конечно, не самый приятный процесс, но он того стоит! Только вспомните, какое чувство удовлетворения мы испытываем после. Life.ru собрал 10 кадров таких преображений, что вы и сами захотите навести идеальный порядок везде.

"Первая уборка в комнате после двухлетней депрессии", ammesedam.

Фото © Reddit / ammesedam

Фото © Reddit / ammesedam

"Вот так выглядит моя кухня, когда муж в командировке, и прямо перед его возвращением", — пользовательница Reddit.

Фото © Reddit / Пользовательница Reddit

Фото © Reddit / Пользовательница Reddit

"Нет, это не новая лестница. Это те же самые ступеньки, просто помытые", — nmbullshark.

Фото © Reddit / nmbullshark

Фото © Reddit / nmbullshark

"Самое сложное — это начать", — emkay95.

Фото © Reddit / emkay95

Фото © Reddit / emkay95

"Оказалось, этот стол никогда и не был зелёным..." — YomToTheGui.

Фото © Reddit / YomToTheGui

Фото © Reddit / YomToTheGui

"Такое количество нерассортированного белья требует огромного мужества", — PoonWaffle.

Фото © Reddit / PoonWaffle

Фото © Reddit / PoonWaffle

"Четыре часа и два фильма спустя — я наконец-то прибралась в своей комнате", — babystraightjacket.

Фото © Imgur / babystraightjacket

Фото © Imgur / babystraightjacket

"До и после генеральной уборки моей комнаты после депрессивного периода", — rachelliyo.

Фото © Reddit / rachelliyo

Фото © Reddit / rachelliyo

"До / после уборки комнаты моей девушки", — MrAmatory.

Фото © Reddit / MrAmatory

Фото © Reddit / MrAmatory

"Если откладывать уборку на пять лет, результат будет заметнее", — djiivu.

Фото © Reddit / djiivu

Фото © Reddit / djiivu

10 фото из заброшенных домов, от одного взгляда на которые по спине бегут мурашки
10 фото из заброшенных домов, от одного взгляда на которые по спине бегут мурашки
Обложка ©

Reddit / Пользовательница Reddit

Сергей Трофимов
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